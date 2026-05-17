17 de mayo de 2026 - 18:46

Dos aeronaves militares colisionaron en pleno espectáculo aéreo en Estados Unidos

El accidente ocurrió durante el festival aéreo “Gunfighter Skies Air Show”. Equipos de emergencia y autoridades iniciaron una investigación.

Impactante choque de dos aviones militares durante un show aéreo en Estados Unidos

Impactante choque de dos aviones militares durante un show aéreo en Estados Unidos

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Dos aviones militares estadounidenses protagonizaron un impactante accidente durante un espectáculo aéreo realizado en el estado de Idaho, en Estados Unidos. Las aeronaves colisionaron en pleno vuelo mientras realizaban maniobras frente al público presente en el festival.

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El episodio ocurrió durante el evento “Gunfighter Skies Air Show”, desarrollado en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, donde cientos de asistentes observaban las exhibiciones aéreas.

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Los tripulantes lograron eyectarse

Tras la colisión, los cuatro tripulantes consiguieron eyectarse antes del impacto y descendieron en paracaídas, mientras equipos de emergencia acudieron rápidamente a la zona del siniestro.

Las autoridades confirmaron que se activó un operativo de seguridad y señalaron que ya se inició una investigación para determinar las causas del accidente. “Los equipos de emergencia están en el lugar, se abrió una investigación y se brindarán más detalles cuando estén disponibles”, indicaron desde la organización del evento.

Videos grabados por espectadores captaron el momento exacto en que ambas aeronaves perdieron el control luego del choque y comenzaron a caer envueltas en humo ante la mirada del público. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron conmoción por la magnitud del incidente ocurrido durante el espectáculo militar.

De acuerdo con distintos reportes preliminares, las aeronaves involucradas serían modelos EA-18G Growler de la Marina de Estados Unidos, aunque hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre los detalles técnicos del siniestro.

Tras el accidente, las autoridades decidieron suspender el festival aéreo y restringir el acceso a la base militar mientras avanzan las tareas de investigación y seguridad en el lugar.

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