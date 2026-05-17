17 de mayo de 2026 - 15:42

Crece la tensión en Bolivia: militantes de Evo Morales tomaron un aeropuerto para impedir su arresto

La crisis boliviana sumó un nuevo episodio de conflictividad luego de que militantes afines a Evo Morales bloquearan una terminal aérea y advirtieran que defenderán al líder cocalero “aunque cueste vidas”.

Imagen de archivo del expresidente Evo Morales en Cochabamba (Bolivia). EFE/ Jorge Abrego
Imagen de archivo del expresidente Evo Morales en Cochabamba (Bolivia). EFE/ Jorge Abrego

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La tensión política y social en Bolivia volvió a escalar luego de que seguidores del expresidente Evo Morales ocuparan el aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba, para impedir una eventual detención del líder cocalero en el marco de distintas causas judiciales que enfrenta.

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La terminal aérea fue bloqueada con piedras, ramas y otros elementos por organizaciones afines al exmandatario, en una acción que sus dirigentes definieron como una medida de defensa directa hacia Morales.

Crece la conflictividad social en Bolivia

La toma del aeropuerto se produjo en medio de un escenario de creciente tensión entre sectores evistas y fuerzas de seguridad, marcado por protestas, cortes y enfrentamientos en distintos puntos del país.

Seguidores de Evo Morales tomaron un aeropuerto para evitar su arresto
Seguidores de Evo Morales tomaron un aeropuerto para evitar su arresto.

Seguidores de Evo Morales tomaron un aeropuerto para evitar su arresto.

Dirigentes cercanos al expresidente advirtieron que están dispuestos a defenderlo “aunque cueste vidas”, en declaraciones que profundizaron aún más el clima de polarización política que atraviesa Bolivia.

El conflicto se desarrolla mientras Morales enfrenta investigaciones judiciales y órdenes de captura vinculadas a presuntos delitos graves, situación que volvió a colocarlo en el centro del debate político nacional.

Evo Morales volvió a polemizar con Israel

En paralelo a la crisis interna, el exmandatario boliviano también quedó envuelto en una nueva controversia internacional tras cuestionar duramente a Israel por pronunciarse sobre la situación política boliviana.

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Morales rechazó cualquier autoridad moral del Estado israelí para opinar sobre asuntos internos de Bolivia y ratificó su histórica postura crítica hacia ese país. Las declaraciones fueron interpretadas además como un intento del líder cocalero de reforzar su posicionamiento político en el plano internacional mientras crece la presión judicial y política en su contra.

Un escenario de alta incertidumbre institucional

Con protestas callejeras, amenazas de radicalización y fuertes disputas políticas, Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión institucional de los últimos meses.

La combinación de causas judiciales contra Evo Morales, movilizaciones de sus seguidores y declaraciones de impacto internacional mantiene al expresidente como figura central de una crisis que continúa profundizando la incertidumbre política en el país.

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