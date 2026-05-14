Trump reveló que Xi Jinping se ofreció a mediar en el conflicto entre Estados Unidos e Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que el líder chino Xi Jinping se ofreció durante el encuentro que mantuvieron en Beijing a “ayudar” a resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El mandatario expresó que Xi Jinping manifestó interés en colaborar para alcanzar un acuerdo con Teherán y evitar una escalada.

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“Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Le gustaría, de verdad le gustaría que se llegara a un acuerdo. Y se ofreció. Dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo’”, declaró Trump a Fox News en una entrevista grabada tras el primero de dos días de negociaciones cruciales. Trump añadió: “Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz”.

Dijo que Xi le aseguró que “no les va a dar equipo militar (a Irán). Es una declaración importante. Lo dijo hoy”, manifestó Trump a Fox News y agregó que el presidente chino “lo dijo con mucha firmeza”.

Trump afirmó que Xi también hizo hincapié en los lazos económicos de China con Irán, en particular en la compra de petróleo. China compra “mucho petróleo” a Irán, dijo Trump, y añadió que Xi le comentó que “les gustaría seguir haciéndolo”.

El presidente norteamericano reiteró que Jinping había expresado su deseo de que se reabriera el estrecho de Ormuz, y relató la conversación: “Bromeó diciendo: ‘Ya

Sobre el tema, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Trump le planteó el tema de Irán a Xi Jinping, pero “no les pidió nada”. “No estamos pidiendo ayuda a China. No necesitamos su ayuda”, resaltó Rubio en una entrevista con NBC News en Beijing.

Rubio afirmó que ambos países coinciden en que el estrecho de Ormuz no debe militarizarse, y añadió: “Es bueno que tengamos una alianza, o al menos un acuerdo, sobre ese punto”.

“Planteamos la cuestión para dejar clara nuestra postura y para que la entiendan, porque es lógico. Hablamos de ello, dada la importancia que

Al ser consultado sobre si China está de acuerdo con esa postura, Rubio dijo que China reiteró su posición anterior: Irán es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, “y por lo tanto no debería tener un arma nuclear”.

“Reiteraron ese punto hoy, tal vez no con tanta contundencia como yo, pero sin duda lo han reiterado en el pasado”, dijo. Rubio agregó que ningún país desea que Irán tenga armas nucleares, pero que Estados Unidos está “intentando hacer algo al respecto”.