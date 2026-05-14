Sufrió una fractura de columna en 2025, quedó en silla de ruedas y hoy usa la tecnología para trabajar en su granja

Tras sufrir una fractura de columna en agosto de 2025, Mathias Schrattenecker , de 27 años, quedó en silla de ruedas luego de un accidente laboral. El hecho marcó un antes y un después en su vida, pero también dio inicio a un proceso de adaptación para continuar con su actividad en la granja familiar.

La ayudó a nacer hace 22 años, se convirtió en parte de su familia y hoy volvió a emocionarse en su graduación

Su reciente regreso a la feria de Bolzano simboliza esta nueva etapa, en la que combina rehabilitación, avances médicos y soluciones tecnológicas para sostener el trabajo rural.

El 26 de agosto de 2025, una paca de paja que se deslizó desde una cargadora cayó sobre él mientras trabajaba en Alta Austria. Gracias a su experiencia previa en la Cruz Roja , permaneció consciente y logró organizar su propio llamado de emergencia, con la ayuda de su esposa, Pauline, que estaba a su lado.

Tras el accidente, pasó dos meses en cuidados intensivos en Salzburgo y luego atravesó un período de rehabilitación . En febrero regresó a su hogar en Lohnsburg , donde comenzó una nueva fase centrada en la recuperación y la reorganización de la granja.

Tecnología y reformas para sostener la actividad agrícola

La familia inició una transformación estructural de las instalaciones para adaptar el trabajo a la movilidad reducida. El objetivo es que la granja pueda funcionar con sistemas que reduzcan el esfuerzo físico y permitan mayor autonomía.

Entre las mejoras implementadas se destacan un sistema de alimentación automático y la adquisición de una cargadora agrícola adaptada, que él mismo puede operar. Además, ya volvió a conducir un vehículo modificado, lo que amplía su independencia en las tareas diarias.

El proceso cuenta con apoyo constante: un trabajador social lo asiste dos días por semana y amigos cercanos colaboran en las tareas. También se habilitó una cuenta de donaciones para financiar las adaptaciones necesarias en la infraestructura rural.

El vínculo con sus animales y los avances médicos

La relación con el ganado sigue siendo un pilar fundamental en su recuperación emocional. Tras regresar al establo, uno de sus animales, la vaca Restart, se acercó al comedero al verlo, un gesto que la familia interpretó como una señal significativa en este proceso.

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En el plano productivo, su novilla Rabea obtuvo el segundo precio más alto en una exposición reciente, reforzando el compromiso con la actividad ganadera y la continuidad del proyecto familiar.

En cuanto a la recuperación médica, Mathias realiza sesiones de electroterapia en Linz. Aunque el diagnóstico indica una lesión que le impide caminar, ha registrado pequeños avances, como leves movimientos en los dedos de los pies y episodios de sensibilidad térmica en las piernas. Son progresos graduales que mantienen viva la expectativa de mejora dentro de un proceso largo y complejo.