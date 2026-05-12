Si guardás monedas viejas en casa, tenés un tesoro: las 2 ideas útiles que le dan valor

Las monedas antiguas suelen terminar olvidadas en cajones, frascos o cajas después de quedar fuera de circulación o perder valor comercial. Sin embargo, esconden valiosas ideas para reutilizarlas, logrando una nueva utilidad gracias a distintas tendencias de reciclaje y decoración artesanal que se volvieron populares dentro de casa .

El casco viejo de la moto no lo tires, tenés un tesoro en casa: una idea original que pocos se animan a hacer

Las viejas cucharas de metal no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma más original de reutilizarlas

Lo más positivo es que estas ideas necesitan pocos materiales y pueden realizarse en poco tiempo. Además de reutilizar objetos guardados durante años, permiten crear piezas decorativas originales o accesorios personalizados con un estilo vintage muy buscado actualmente.

Una de las propuestas más populares consiste en transformar monedas viejas en pequeños cuencos decorativos con apariencia rústica. Este proyecto suele utilizarse para decorar mesas , escritorios o recibidores y también funciona como recipiente para llaves, bijouterie o pequeños objetos cotidianos.

Cómo crear joyas y accesorios con monedas

Otra tendencia que comenzó a expandirse es la fabricación de collares, llaveros y accesorios artesanales utilizando monedas antiguas como pieza principal. Esta opción busca diseños antiguos o detalles llamativos para convertirlas en elementos decorativos únicos.

Los materiales necesarios son:

Monedas viejas.

viejas. Perforadora para metal o mini taladro.

para metal o mini taladro. Argollas metálicas.

metálicas. Cadenitas o llaveros.

o llaveros. Alicate pequeño.

Paso a paso

El paso más importante consiste en perforar cuidadosamente una pequeña abertura cerca del borde de la moneda. Esa perforación permitirá pasar la argolla metálica que unirá la pieza con la cadena o el llavero. Luego, simplemente colocá la argolla y conectá al accesorio elegido. En este momento podés mantener el aspecto original de las monedas, pulirlas o combinar varias piezas para crear diseños más elaborados.

reciclaje de monedas WEB

Las monedas antiguas ya no solo sirven como recuerdo o colección. Gracias a ideas simples de reciclaje artesanal, hoy pueden convertirse en cuencos decorativos, collares o llaveros originales utilizando pocos materiales y algo de creatividad.