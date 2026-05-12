12 de mayo de 2026 - 20:15

Si guardás monedas viejas en casa, tenés un tesoro: las 2 ideas útiles que le dan valor

Reciclaje. Las monedas viejas olvidadas en un cajón de casa tienen un valor importante para reutilizarlas. Dos ideas logran devolverles su uso.

Son dos formas creativas de transformar monedas viejas en objetos útiles dentro de casa y de manera personal.

Son dos formas creativas de transformar monedas viejas en objetos útiles dentro de casa y de manera personal.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las monedas antiguas suelen terminar olvidadas en cajones, frascos o cajas después de quedar fuera de circulación o perder valor comercial. Sin embargo, esconden valiosas ideas para reutilizarlas, logrando una nueva utilidad gracias a distintas tendencias de reciclaje y decoración artesanal que se volvieron populares dentro de casa.

Leé además

las viejas cucharas de metal no las tires, tenes un tesoro en casa: la forma mas original de reutilizarlas

Las viejas cucharas de metal no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma más original de reutilizarlas

Por Ignacio Alvarado
el casco viejo de la moto no lo tires, tenes un tesoro en casa: una idea original que pocos se animan a hacer

El casco viejo de la moto no lo tires, tenés un tesoro en casa: una idea original que pocos se animan a hacer

Por Ignacio Alvarado

Lo más positivo es que estas ideas necesitan pocos materiales y pueden realizarse en poco tiempo. Además de reutilizar objetos guardados durante años, permiten crear piezas decorativas originales o accesorios personalizados con un estilo vintage muy buscado actualmente.

reciclaje de monedas
Son proyectos simples y económicos de realizar.

Son proyectos simples y económicos de realizar.

Cómo hacer un cuenco decorativo reutilizando monedas antiguas

Una de las propuestas más populares consiste en transformar monedas viejas en pequeños cuencos decorativos con apariencia rústica. Este proyecto suele utilizarse para decorar mesas, escritorios o recibidores y también funciona como recipiente para llaves, bijouterie o pequeños objetos cotidianos.

Para realizarlo, los materiales necesarios son muy simples:

  • Monedas antiguas o fuera de circulación.
  • Pegamento resistente para metal.
  • Un recipiente redondo como molde.
  • Papel film o separador plástico.

Paso a paso

  1. Para comenzar, comenzá cubriendo el molde elegido con papel film para evitar que las monedas se adhieran directamente a la superficie. Luego colocá las monedas una junto a otra formando una base circular.
  2. Después, continuá pegando nuevas monedas alrededor hasta crear las paredes del cuenco. Podés ir alternando tamaños o colores de monedas para darle un efecto más llamativo y artesanal.
  3. A medida que el pegamento seca, la estructura empieza a endurecerse y tomar forma. Una vez terminado el armado, dejalo reposar varias horas hasta que quede completamente firme.
  4. Finalmente, retirá el cuenco cuidadosamente del molde y queda listo para usar como elemento decorativo. El acabado metálico genera un aspecto antiguo y elegante que combina muy bien con estilos vintage o industriales.
reciclaje de monedas
Reutilizarlas en proyectos creativos también pueden transformarse en regalos originales.

Reutilizarlas en proyectos creativos también pueden transformarse en regalos originales.

Cómo crear joyas y accesorios con monedas

Otra tendencia que comenzó a expandirse es la fabricación de collares, llaveros y accesorios artesanales utilizando monedas antiguas como pieza principal. Esta opción busca diseños antiguos o detalles llamativos para convertirlas en elementos decorativos únicos.

Los materiales necesarios son:

  • Monedas viejas.
  • Perforadora para metal o mini taladro.
  • Argollas metálicas.
  • Cadenitas o llaveros.
  • Alicate pequeño.

Paso a paso

  1. El paso más importante consiste en perforar cuidadosamente una pequeña abertura cerca del borde de la moneda. Esa perforación permitirá pasar la argolla metálica que unirá la pieza con la cadena o el llavero.
  2. Luego, simplemente colocá la argolla y conectá al accesorio elegido. En este momento podés mantener el aspecto original de las monedas, pulirlas o combinar varias piezas para crear diseños más elaborados.
reciclaje de monedas

Las monedas antiguas ya no solo sirven como recuerdo o colección. Gracias a ideas simples de reciclaje artesanal, hoy pueden convertirse en cuencos decorativos, collares o llaveros originales utilizando pocos materiales y algo de creatividad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este método casero, practicado por la noche, suma adeptos en las rutinas de higiene.

Cómo cuidar las axilas con vinagre de manzana por la noche: por qué se recomienda hacerlo diariamente

Por Redacción Por Las Redes
Una alternativa que cambia el diseño de los espacios exteriores en casas actuales.

El hormigón no va más en las casas actuales: la alternativa de moda es más económica, elegante y rápida

carpinteros coinciden: poner un placard a medida de 2 metros antes rondaba los $430.000 y ahora supera los $700.000

Carpinteros coinciden: poner un placard a medida de 2 metros antes rondaba los $430.000 y ahora supera los $700.000

Así es la casa de campo con un guiño ecológico de de Pablo Granados.

Así es la increíble casa de campo de Pablo Granados: tranquilidad, huerta y refugio para sus perros rescatados