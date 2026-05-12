12 de mayo de 2026 - 13:10

Los carpinteros coinciden: poner un placard a medida de 2 metros antes rondaba los $430.000 y ahora supera los $700.000

El precio de un placard a medida subió fuerte por materiales, herrajes, instalación y terminaciones: la melamina básica ya puede acercarse a los $700.000.

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Por Andrés Aguilera

Poner un placard a medida de 2 metros dejó de ser una obra menor dentro de la casa. Los presupuestos que antes podían rondar los $430.000 hoy se mueven con facilidad hacia los $700.000 o más, según material, puertas, interior y herrajes. La suba no se explica solo por la mano de obra.

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En carpintería, el precio final depende de placas, cantos, guías, bisagras, correderas, cajones, transporte, instalación y terminaciones.

La misma fuente ubica un placard de 2 metros laqueado entre $750.000 y $1.200.000, lo que muestra cómo la terminación puede duplicar el presupuesto.

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Otra guía de precios de carpintería 2026, publicada por Ellaburante, estima un placard de 2 puertas corredizas de 2 metros entre $450.000 y $800.000.

Por qué puede superar los $700.000

El salto aparece cuando el placard deja de ser básico. Puertas corredizas de mejor calidad, cajoneras, interiores divididos, baulera, barrales reforzados o guías más resistentes elevan el costo.

También pesa la instalación. Un mueble a medida no se entrega como un ropero estándar: hay que medir, cortar, adaptar a paredes fuera de escuadra y resolver detalles en obra.

Si además se pide MDF laqueado, tiradores especiales, sistema soft-close o diseño premium, el presupuesto puede pasar ampliamente el millón de pesos.

La diferencia entre placard estándar y a medida

Un placard comprado en tienda puede ser más barato porque se fabrica en serie. Pero no siempre aprovecha bien el espacio disponible ni resuelve techos altos, huecos irregulares o paredes complicadas.

El placard a medida, en cambio, se adapta al ambiente. Puede ocupar todo el ancho, sumar baulera, esconder columnas o aprovechar rincones que un mueble estándar deja perdidos.

La pregunta no es solo cuánto cuesta, sino cuánto espacio útil agrega. En departamentos chicos, esa diferencia puede justificar parte del gasto.

Qué conviene pedir en el presupuesto

Antes de cerrar, conviene pedir detalle de material, espesor, tipo de canto, marca o calidad de herrajes, cantidad de cajones, sistema de puertas e instalación incluida.

También hay que confirmar si el precio contempla traslado, retiro de muebles anteriores, ajustes en obra y garantía. Muchos conflictos aparecen cuando esos puntos quedan implícitos.

Una buena comparación no se hace solo entre precios finales. Hay que comparar el mismo mueble, con los mismos materiales y la misma cantidad de divisiones interiores.

Cómo ahorrar sin bajar demasiado la calidad

La opción más equilibrada suele ser melamina de 18 mm con interior simple, buenas correderas y puertas sin demasiados detalles decorativos.

También se puede dejar para más adelante algunos accesorios internos, como pantaloneros, luces LED o zapateros extraíbles. Lo importante es no ahorrar en guías, bisagras y estructura.

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