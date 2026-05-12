12 de mayo de 2026 - 13:07

Empleados de comercio: cómo funciona el doble bono de $120.000 y cuánto cobra un vendedor por 4 horas

Empleados de comercio cobrarán en mayo un doble bono de $120.000 junto al aumento salarial vigente para todas las categorías.

El esquema combina subas salariales y sumas no remunerativas.

El esquema combina subas salariales y sumas no remunerativas.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los empleados de comercio tendrán en mayo 2026 una nueva actualización salarial tras la homologación del acuerdo paritario firmado por FAECyS y las cámaras empresarias. El esquema combina aumentos porcentuales con sumas fijas no remunerativas que elevan los ingresos mensuales de todas las categorías.

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Además del incremento salarial, el acuerdo mantiene vigente el denominado doble bono de $120.000, un refuerzo que se paga durante abril, mayo y junio y que luego será incorporado al salario básico.

Cómo se compone el doble bono de $120.000 para Empleados de Comercio

La liquidación salarial de mayo incluye un esquema de sumas no remunerativas que totaliza $120.000 mensuales por trabajador.

El llamado “doble bono” se compone de:

  • $100.000 ya pactados en acuerdos anteriores
  • $20.000 adicionales incorporados como refuerzo extraordinario
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El bono se paga durante abril, mayo y junio de 2026.

El bono se paga durante abril, mayo y junio de 2026.

Estas sumas se pagan de forma no remunerativa hasta junio inclusive y alcanzan a todas las categorías del convenio colectivo de Comercio.

Además, el acuerdo establece que quienes trabajen jornada parcial cobrarán estos montos de manera proporcional. Por ejemplo, un empleado de media jornada percibe aproximadamente el 50% del bono, es decir unos $60.000.

Desde julio de 2026, los $120.000 pasarán a incorporarse al salario básico, impactando en conceptos como antigüedad, presentismo y aguinaldo.

Escala salarial de empleados de comercio en mayo 2026

Con el aumento vigente y las sumas fijas incorporadas, las escalas salariales de mayo quedan de la siguiente manera:

Maestranza

  • A: $1.216.248
  • B: $1.219.412
  • C: $1.230.495

Administrativo

  • A: $1.228.122
  • B: $1.232.876
  • C: $1.237.623
  • D: $1.251.875
  • E: $1.263.749
  • F: $1.281.167

Cajeros

  • A: $1.232.079
  • B: $1.237.623
  • C: $1.244.749

Auxiliar

  • A: $1.232.079
  • B: $1.239.996
  • C: $1.266.125

Auxiliar especializado

  • A: $1.241.583
  • B: $1.255.832

Vendedor

  • A: $1.232.079
  • B: $1.255.835
  • C: $1.263.749
  • D: $1.281.167

Menores

  • 16 años (6 hs): $1.096.620
  • 17 años (6 hs): $1.101.373

Cuánto cobra un vendedor trabajando 4 horas, 5 días a la semana

Un Vendedor A de Empleados de Comercio cobra en mayo 2026 un total de $1.232.079 por jornada completa, incluyendo las sumas fijas no remunerativas vigentes.

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La escala incluye valores para jornada completa y parcial.

La escala incluye valores para jornada completa y parcial.

En el caso de una jornada de 4 horas diarias, 5 días a la semana, el salario se calcula proporcionalmente:

  • Jornada completa: $1.232.079
  • Media jornada (aprox. 50%): alrededor de $616.000 mensuales

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