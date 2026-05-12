ARCA: cuáles son las obras sociales que aceptan a monotributistas en mayo de 2026

La Superintendencia de Servicios de Salud actualizó el listado de entidades habilitadas para recibir aportes de pequeños contribuyentes de ARCA.

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Los monotributistas ya pueden consultar el listado actualizado de obras sociales habilitadas para brindar cobertura médica en mayo de 2026. La nómina fue publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y reúne a las entidades autorizadas para incorporar afiliados inscriptos en el Régimen Simplificado de ARCA.

En medio de la reorganización del sistema de salud, más de 160 prestadoras quedaron fuera del padrón oficial. Por eso, muchos contribuyentes volvieron a revisar cuáles son las obras sociales que aceptan a monotributistas y cómo realizar el trámite de afiliiación.

Cuáles son las obras sociales habilitadas para monotributistas en mayo de 2026 La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó el listado de entidades habilitadas dentro del Sistema de Registro de Delegaciones para Opciones de Cambio. La actualización se produjo tras la implementación del Decreto 955/2024, normativa que creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud para monotributistas.

Resolución de la Superintendencia de Servicio de Salud. Resolución de la Superintendencia de Servicio de Salud.

Las obras sociales habilitadas son las siguientes: