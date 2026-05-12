ARCA: cuáles son las obras sociales que aceptan a monotributistas en mayo de 2026

Los monotributistas ya pueden consultar el listado actualizado de obras sociales habilitadas para brindar cobertura médica en mayo de 2026. La nómina fue publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y reúne a las entidades autorizadas para incorporar afiliados inscriptos en el Régimen Simplificado de ARCA.
En medio de la reorganización del sistema de salud, más de 160 prestadoras quedaron fuera del padrón oficial. Por eso, muchos contribuyentes volvieron a revisar cuáles son las obras sociales que aceptan a monotributistas y cómo realizar el trámite de afiliiación.
Cuáles son las obras sociales habilitadas para monotributistas en mayo de 2026
La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó el listado de entidades habilitadas dentro del Sistema de Registro de Delegaciones para Opciones de Cambio. La actualización se produjo tras la implementación del Decreto 955/2024, normativa que creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud para monotributistas.
Resolución de la Superintendencia de Servicio de Salud.
Resolución de la Superintendencia de Servicio de Salud.
Las obras sociales habilitadas son las siguientes:
- OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.
- OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.
- OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.
- OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.
- OSTAXBA: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.
- OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.
- OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.
- OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos.
- OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.
- OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.
- OSPIFSE: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.
- OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
- OSDEM: Obra Social de Músicos.
- OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales.
- OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
- OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.
- OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.
- OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.
- OSSB: Obra Social de Serenos de Buques.
- OSPAT: Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.
- OSV: Obra Social de Vareadores.
- OSVVRA: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).
- OSPIV: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.
- OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- OSPETAX: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.
- OSVARA: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.
- OSCRAIA: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.
- OSOETSYLARA: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.
- OSFYB: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.
- SERVESALUD: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.
- OSDIC: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.
- OSIM: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.
- OSDEPYM: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.
- OSMITA: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.
- ASSPE: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.
- OSDO: Obra Social de Dirección.
- OSDAAP: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.
- UNIMEDICA: Mutual Médica Concordia.
- AMPES: Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.
- METCBA: MET-Córdoba S.A.
- PRIVAMED: Privamed S.A.
- AMCI: Asociación Mutual del Control Integral.
- ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.
- AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.
Cómo hacer la afiliación a una obra social si sos monotributista
Aunque los monotributistas pagan todos los meses el aporte de salud junto con la cuota de ARCA, la afiliación no se realiza automáticamente. Por ese motivo, cada contribuyente debe iniciar el trámite de manera presencial o virtual ante la entidad elegida.
ARCA
ARCA actualizó el régimen informativo para plataformas digitales y fijó nuevos umbrales para reportar saldos y movimientos.
Gentileza
En general, las obras sociales solicitan la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Último comprobante de pago del Monotributo.
- Formulario 184/F.
- Formulario 152 correspondiente a la credencial de pago.
Una vez finalizada la afiliación, el monotributista debe presentar la Declaración Jurada 300/97 ante Anses. Además, el sistema permite sumar familiares adherentes mediante el pago de un adicional mensual.
Por otro lado, los contribuyentes pueden cambiar de obra social una vez por año calendario a través del servicio “Mi SSSalud”, utilizando clave fiscal nivel 3. El afiliado deberá permanecer al menos 12 meses en la entidad elegida antes de solicitar un nuevo cambio.