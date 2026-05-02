Investigan a Pablo Toviggino por declarar bajos ingresos y no pagar impuesto a las Ganancias en 2024

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino , quedó bajo investigación judicial y fiscal tras detectarse inconsistencias entre su nivel de vida y su presunta vinculación con empresas que manejan millones de pesos. Según fuentes judiciales, ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) figura como trabajador autónomo y no tributó Impuesto a las Ganancias durante 2024.

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De acuerdo con los registros fiscales, Toviggino declaró el año pasado ingresos por casi 13 millones de pesos, sumó ingresos exentos y consignó consumos por unos 10 millones, situación que lo habría dejado (según su propio criterio) fuera del alcance del tributo. “¿Mueve tanta plata, tiene esa categoría ante ARCA y no paga Ganancias?” , planteó una fuente oficial al tanto del caso a diario Clarín.

En los últimos años los pagos de Ganancias del dirigente fueron significativamente bajos: casi 4 millones de pesos en 2023; 2,6 millones en 2022; 2 millones en 2021; 300 mil en 2020 y 180 mil en 2019. Antes de ese año, no figuraban pagos registrados.

El contraste se vuelve más marcado al observar el entramado empresario que rodea al tesorero de la AFA. A través de distintas sociedades comerciales, Toviggino estaría vinculado con al menos 35 propiedades y 135 vehículos. Además, es asociado a un elevado nivel de gastos personales, como su afición por los caballos de salto, y a una mansión ubicada en Pilar valuada en unos 17 millones de dólares, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Patrimonio bajo sospecha

Ante el juez Diego Amarante, en una indagatoria realizada el mes pasado, Toviggino intentó justificar su situación patrimonial. “Vivo en Pilar, en una casa alquilada. Vivo solo. Soy trabajador autónomo. A mí nadie me paga un sueldo. Percibo cinco millones de pesos por mes. Me alcanza para subsistir”, declaró.

Especialistas consultados admiten que, si efectivamente sus ingresos declarados hubiesen disminuido respecto de años anteriores, podría haber quedado fuera del alcance del impuesto. Sin embargo, también plantean otras hipótesis, como la utilización de ahorros o fondos prestados, explicaciones que no terminan de cerrar frente al volumen de bienes y operaciones que se le atribuyen.

Pablo Toviggino Pablo Toviggino es investigado por declarar bajos ingresos y no pagar Ganancias en 2024 NA

Un informe comercial privado lo ubica en un nivel socioeconómico medio-alto, con ingresos mensuales estimados entre 3,8 y 6,1 millones de pesos, un endeudamiento financiero mínimo y compromisos mensuales reducidos. A ello se suma que, en toda su trayectoria laboral formal, Toviggino sólo registra un empleo en relación de dependencia, como asesor en la Cámara de Diputados entre 2020 y 2023.

El fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, sostuvo en un dictamen que podría existir “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo” contra la AFA y apuntó también a una presunta evasión fiscal mediante el uso de facturas apócrifas emitidas por empresas vinculadas al dirigente para justificar transferencias desde la entidad madre del fútbol argentino.

Causa por corrupción en la AFA

En marzo pasado, el juez Amarante procesó a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por los delitos de apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social, en una causa que investiga más de 19.300 millones de pesos no ingresados en término.

En ese expediente, ARCA detectó facturas presuntamente falsas por más de 235 millones de pesos correspondientes a obras y servicios que, según la acusación, no habrían sido efectivamente prestados.

La situación judicial del tesorero de la AFA continúa abierta y se espera que en los próximos meses se conozcan nuevas definiciones sobre su situación fiscal y patrimonial.