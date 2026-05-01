El mensaje de Villarruel por el Dia del Trabajador: "por los que luchan contra la incertidumbre"

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este viernes en sus redes sociales un mensaje por el Día del Trabajador, donde lanzó una referencia a la “incertidumbre” económica del país, en medio de la interna con el presidente Javier Milei.

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“Hoy homenajeamos a quienes, con su esfuerzo diario, levantan la Argentina, nuestros trabajadores. La Iglesia nos propone mirar a San José, hombre justo y silencioso, que encontró en el trabajo el camino para servir a Dios y proteger a su familia”, expresó en su cuenta de X.

“En el hogar de Nazaret, el carpintero enseñó que el trabajo es vocación y responsabilidad. No buscó reconocimiento ni honores, cumplió su deber con fidelidad, sosteniendo a la Sagrada Familia con humildad y fortaleza”, siguió.

Hoy homenajeamos a quienes, con su esfuerzo diario, levantan la Argentina, nuestros trabajadores. La Iglesia nos propone mirar a San José, hombre justo y silencioso, que encontró en el trabajo el camino para servir a Dios y proteger a su familia. En el hogar de Nazaret, el… pic.twitter.com/kFXJNyrYCW

Luego agregó: “¡Cuántos argentinos hoy se parecen a él! Hombres y mujeres que madrugan, que luchan contra la incertidumbre, que no bajan los brazos y que confían en que el esfuerzo honrado siempre vale la pena. En ellos vive la esperanza de nuestra Patria”., sentenció

“Pidamos a San José Obrero que interceda por quienes no tienen empleo, que proteja a los trabajadores, que cuide a nuestras familias y que inspire a quienes tenemos responsabilidades públicas a defender la cultura del trabajo como fundamento de la dignidad humana. Que en cada rincón de nuestro país el trabajo sea fuente de sustento, pero también de orgullo y realización. San José Obrero, guía a la Argentina por el camino del trabajo digno y la justicia. ¡Feliz día a los trabajadores argentinos!”, cerró.

La interna entre Villarruel y Milei

Recientemente, Javier Milei volvió a arremeter contra Victoria Villarruel y la acusó directamente de “traicionarlo” y de realizar maniobras para “boicotear” su gestión. En ese marco, el presidente aseguró que “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”.

La discordia tomó mayor dimensión tras la entrevista que Milei dio al medio español El Debate, donde sostuvo que la vicepresidente no solo habría intentado suspender su participación en actividades clave en el exterior, sino que esas acciones responderían a una estrategia que, según él, “se remonta a 2021”.

Victoria Villarruel / Javier Milei Se incrementa la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel Gentileza

“A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, disparó Milei, exponiendo una fractura que parece no tener retorno.

Por otro lado, el mandatario denunció que el círculo íntimo de su compañera de fórmula “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión libertaria, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada.