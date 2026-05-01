1 de mayo de 2026 - 21:35

El mensaje de Villarruel por el Dia del Trabajador: "por los que luchan contra la incertidumbre"

La Vicepresidenta publicó un posteo en sus redes sociales conmemorando el 1 de mayo e hizo referencia a la situación económica del país, en medio de la interna con Javier Milei.

El mensaje de Villarruel por el Dia del Trabajador: por los que luchan contra la incertidumbre

El mensaje de Villarruel por el Dia del Trabajador: "por los que luchan contra la incertidumbre"

Foto:

Instagram | @victoria.villarruel
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Victoria Villarruel lanzó un contundente mensaje contra Reino Unido por la soberanía de Malvinas

Victoria Villarruel lanzó un contundente mensaje contra el Reino Unido por la soberanía de Malvinas

Por Redacción Política
Una encuesta muestra una mejora de imagen en Myriam Bregman.

Encuesta 2026: el avance de Myriam Bregman y la caída de Milei en un ranking de imagen positiva

“Hoy homenajeamos a quienes, con su esfuerzo diario, levantan la Argentina, nuestros trabajadores. La Iglesia nos propone mirar a San José, hombre justo y silencioso, que encontró en el trabajo el camino para servir a Dios y proteger a su familia”, expresó en su cuenta de X.

“En el hogar de Nazaret, el carpintero enseñó que el trabajo es vocación y responsabilidad. No buscó reconocimiento ni honores, cumplió su deber con fidelidad, sosteniendo a la Sagrada Familia con humildad y fortaleza”, siguió.

Embed

Luego agregó: “¡Cuántos argentinos hoy se parecen a él! Hombres y mujeres que madrugan, que luchan contra la incertidumbre, que no bajan los brazos y que confían en que el esfuerzo honrado siempre vale la pena. En ellos vive la esperanza de nuestra Patria”., sentenció

“Pidamos a San José Obrero que interceda por quienes no tienen empleo, que proteja a los trabajadores, que cuide a nuestras familias y que inspire a quienes tenemos responsabilidades públicas a defender la cultura del trabajo como fundamento de la dignidad humana. Que en cada rincón de nuestro país el trabajo sea fuente de sustento, pero también de orgullo y realización. San José Obrero, guía a la Argentina por el camino del trabajo digno y la justicia. ¡Feliz día a los trabajadores argentinos!”, cerró.

La interna entre Villarruel y Milei

Recientemente, Javier Milei volvió a arremeter contra Victoria Villarruel y la acusó directamente de “traicionarlo” y de realizar maniobras para “boicotear” su gestión. En ese marco, el presidente aseguró que “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”.

La discordia tomó mayor dimensión tras la entrevista que Milei dio al medio español El Debate, donde sostuvo que la vicepresidente no solo habría intentado suspender su participación en actividades clave en el exterior, sino que esas acciones responderían a una estrategia que, según él, “se remonta a 2021”.

Victoria Villarruel / Javier Milei
Se incrementa la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Se incrementa la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel

“A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, disparó Milei, exponiendo una fractura que parece no tener retorno.

Por otro lado, el mandatario denunció que el círculo íntimo de su compañera de fórmula “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión libertaria, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Adorni en el momento de la limosna junto a Martín Menem en la misa en Luján por el Papa Francisco

Papelones que ofrece la política argentina

La Justicia desestimó la denuncia de Villarruel a Petri por acusarla de “golpista”

Revés judicial para Villarruel: desestiman su denuncia contra Petri por acusarla de "golpista"

Tras bajarse de la misa de Luján en homenaje al Papa, Victoria Villarruel dijo: “Ahí estaba lo peor de la casta política”

"Estaba lo peor de la casta política": Villarruel dijo por qué se bajó de la misa oficial por Francisco en Luján

Dirigentes del arco político participaron de la misa en Luján por el Papa Francisco 

La misa del Papa Francisco contó con la presencia de Adorni y Kicillof, pero con la ausencia de Villarruel