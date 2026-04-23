23 de abril de 2026 - 19:59

Revés judicial para Villarruel: desestiman su denuncia contra Petri por acusarla de "golpista"

La Justicia Federal consideró que las declaraciones del diputado mendocino se enmarcan en el derecho a la libre opinión y la crítica política.

La Justicia desestimó la denuncia de Villarruel a Petri por acusarla de “golpista”

La Justicia desestimó la denuncia de Villarruel a Petri por acusarla de “golpista”

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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La resolución, notificada este jueves, determinó que los hechos denunciados no constituyen ningún ilícito, reafirmando el principio de ultima ratio del derecho penal frente al debate público.

El dictamen del fiscal Ramiro González subrayó que las expresiones de Petri no reúnen los elementos necesarios para afectar el sistema democrático ni configuran delitos de acción pública.

Según la Justicia, avanzar con una acción penal por valoraciones políticas implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado, protegiendo así el derecho a la crítica dentro del marco institucional.

El trasfondo de una interna feroz

La contienda comenzó a principios de marzo de este año tras una serie de declaraciones del diputado Petri, quien calificó a la titular del Senado como "funcional a la oposición" y utilizó el término "golpista" en la red social X para cuestionar su labor parlamentaria.

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Petri sostuvo que Villarruel "apostó al fracaso de nuestro Gobierno" y que abrió el Senado para que la oposición intentara quebrar el programa económico nacional.

Estas críticas se profundizaron luego de una entrevista televisiva donde Petri respaldó las palabras del presidente Javier Milei sobre quienes "sueñan con el sillón de Rivadavia", aludiendo directamente a la Vicepresidenta.

Ante esto, Villarruel radicó una denuncia formal en Comodoro Py por calumnias, injurias y atentado contra el orden público, alegando que se trataba de una acusación "súper seria" que Petri debía demostrar ante los tribunales.

Victoria Villarruel - Coviar 1

Tensión en Mendoza

El conflicto alcanzó su punto máximo durante una visita de la Vicepresidenta a la provincia de Mendoza en el calendario de Vendimia. Aunque ambos coincidieron en eventos de gran relevancia como el Desayuno de Coviar y el Almuerzo de Bodegas de Argentina, evitaron cualquier tipo de contacto personal.

Mientras Villarruel lanzaba la advertencia de su denuncia ante la prensa local, Petri optaba por mantener silencio durante los actos oficiales.

Finalmente, la Justicia descartó también la configuración del delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, al no hallar evidencias de agrupaciones destinadas a cometer ilícitos, cerrando así un capítulo judicial que puso en el centro del debate los límites de la confrontación política en las redes sociales y los medios de comunicación.

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