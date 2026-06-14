14 de junio de 2026 - 19:58

Argentina e Israel profundizan sus lazos con la visita oficial de Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados fue recibido por el embajador Axel Wahnish, quien destacó el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, junto a Martín Menem.

Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, junto a Martín Menem.

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Los Andes | Redacción Política
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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, inició su primera visita oficial a Israel. Allí fue recibido por el embajador argentino, Axel Wahnish, quien destacó la importancia de la agenda prevista y el momento que atraviesa la relación entre ambos países.

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A través de sus redes sociales, el diplomático celebró la llegada del legislador y adelantó que las próximas jornadas estarán marcadas por reuniones, actividades institucionales y espacios de diálogo destinados a profundizar los vínculos bilaterales.

“Nos esperan días intensos de trabajo, encuentros y diálogo”, expresó Wahnish al referirse a la agenda que desarrollará la delegación argentina durante su estadía en territorio israelí.

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Una relación que el Gobierno considera estratégica

La visita de Menem se produce en un contexto de fuerte acercamiento entre las administraciones de Javier Milei y Benjamin Netanyahu, que desde el inicio de la actual gestión argentina han impulsado una agenda de cooperación política y diplomática.

Desde la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al Gobierno nacional, la relación con Israel adquirió un lugar central dentro de la política exterior argentina. En distintas oportunidades, funcionarios de ambos países destacaron la existencia de objetivos comunes y una visión compartida sobre diversos temas de la agenda internacional.

Según planteó Wahnish, la visita apunta a continuar fortaleciendo un vínculo que definió como especialmente sólido. La agenda contempla instancias de intercambio político e institucional destinadas a consolidar la cooperación entre ambas naciones.

En ese marco, Argentina e Israel mantienen una relación que el Gobierno nacional considera prioritaria y que ha quedado reflejada en distintos gestos diplomáticos, visitas oficiales y pronunciamientos realizados desde diciembre de 2023. La llegada de Menem representa un nuevo paso dentro de esa estrategia de acercamiento, que busca profundizar los canales de diálogo y fortalecer la cooperación entre ambos Estados.

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