La estrategia del Gobierno para pagar el vencimiento de deuda en julio

El próximo 9 de julio no solo representará un nuevo aniversario de la independencia, sino que marcará una fecha clave en el calendario financiero del Gobierno, con vencimientos que oscilan entre los 4.200 y 4.400 millones de dólares destinados a bonistas locales y extranjeros.

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Para afrontar este compromiso, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha consolidado una estrategia diversificada que busca dar certidumbre a los inversores evitándoles la necesidad de una refinanciación en los mercados internacionales.

Actualmente, las cuentas oficiales muestran una posición sólida, habiendo alcanzado los 3.216 millones de dólares en depósitos tras captar recientemente 300 millones de dólares mediante la licitación del Bonar 2028.

La ingeniería financiera del Palacio de Hacienda contempla el uso de recursos propios y el mercado local para cerrar la brecha financiera. El Tesoro aún dispone de un cupo de 386 millones de dólares por colocar en instrumentos en moneda extranjera, cuya próxima subasta está prevista para finales de junio.

En caso de completar este margen, el saldo disponible se elevaría a 3.568 millones de dólares , dejando un remanente de aproximadamente 632 millones de dólares para alcanzar el total del vencimiento. Esta diferencia no es considerada un obstáculo por el equipo económico, ya que el Estado cuenta con depósitos en moneda nacional equivalentes a más de 8.600 millones de dólares que pueden ser utilizados para adquirir divisas directamente al Banco Central.

Más allá de los recursos inmediatos, el horizonte financiero se apoya en gestiones con organismos multilaterales que se definirán en los próximos días. El directorio del Banco Mundial debatirá el otorgamiento de una garantía por 2.000 millones de dólares, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tratará un respaldo adicional por 550 millones de dólares.

Estas garantías son fundamentales para el programa financiero de los próximos años y permitirán destrabar préstamos de entidades bancarias privadas bajo la modalidad de "repos". Según fuentes oficiales, estas negociaciones forman parte de un esquema que ya se considera cerrado para el año 2026.

El mercado ha comenzado a reflejar señales positivas ante este escenario de cumplimiento. La calificación crediticia del país fue recientemente elevada por Standard & Poor's, lo que contribuyó a que el riesgo país descendiera a los 443 puntos básicos, su nivel más bajo en los últimos doce años.

Este clima de mayor confianza se complementa con la desaceleración de la inflación y la recuperación de las acciones argentinas en Wall Street, factores que el Gobierno destaca como indicadores del rumbo de la actividad económica.

Mientras tanto, el Banco Central continúa reforzando sus reservas y gestionando la renovación del swap con China para asegurar la estabilidad cambiaria frente a los próximos desafíos.