El Gobierno actualizó datos de la coparticipación 2026: los municipios que suben y bajan en el reparto

El Gobierno provincial actualizó los datos estadísticos que componen la coparticipación municipal 2026 y hubo variaciones leves por los cambios demográficos registrados de un año al otro, según nacimientos y defunciones en cada departamento. La modificación quedó plasmada en la Resolución 161 del Ministerio de Hacienda y Finanzas , publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro Víctor Fayad.

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La norma fijó los índices de distribución para el ejercicio 2026 de los recursos que los municipios reciben por la participación en impuestos nacionales, Impuesto Inmobiliario, Automotor, Ingresos Brutos, Sellos, el Régimen de Consolidación de la Ley 6.253 y las regalías uraníferas e hidroeléctricas.

Además, la resolución recuerda que la Ley 9.550 incorporó el Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Municipal , creado para compensar las diferencias en las tasas de crecimiento demográfico y equilibrar los recursos que reciben municipios con características similares.

Esto influyó de manera directa en algunos municipios que aumentaron su población, pero no vieron el mismo impacto en el índice final de reparto.

Los nuevos datos muestran que los 18 departamentos registraron un aumento de su población estimada respecto de la utilizada para calcular la coparticipación 2025. Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo automáticamente en una mayor participación dentro del reparto.

El Censo 2022 pesa en la distribución total y con esa base de datos se desprenden los movimientos, a través de nacimientos y defunciones registrados.

Vale recordar que fue un debate fuerte durante el primer año de gestión de Alfredo Cornejo, dado los crecimientos poblaciones de Luján de Cuyo y Maipú, que derivaron en la creación del Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Municipal con quejas que aún persisten por parte de Rivadavia.

Los intendentes Esteban Allasino (Luján de Cuyo) y Matías Stevanato (Maipú) Archivo Los Andes

En ese contexto, entre 2025 y 2026, los mayores incrementos poblacionales correspondieron a Luján de Cuyo, con 509 habitantes más que en la estimación anterior; Maipú, con 433; Guaymallén, con 352; Las Heras, con 283; San Rafael, con 249; y San Martín, con 199.

En el otro extremo, los menores aumentos fueron para La Paz, con 19 habitantes más; Santa Rosa, con 27; Godoy Cruz, con 30; y Malargüe, con 47.

Sin embargo, la evolución demográfica es apenas una de las variables que integran la fórmula de distribución y no determina por sí sola cuánto dinero recibe cada municipio.

Por qué algunos municipios perdieron participación pese a crecer

La comparación entre las planillas de 2025 y 2026 muestra que hubo municipios que aumentaron su población pero igualmente redujeron su índice de distribución.

El caso más representativo es Godoy Cruz, que incorporó alrededor de 30 habitantes en la actualización estadística, aunque su índice de distribución descendió de 10,059 a 10,051, la mayor baja registrada entre los departamentos.

Algo similar ocurrió con Guaymallén, que sumó 352 habitantes respecto del cálculo anterior, pero su participación pasó de 12,532 a 12,529. También disminuyeron levemente Capital, Las Heras y San Rafael, pese a que todos registraron un incremento poblacional.

Los intendentes Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Marcos Calvente (Guaymallén) Archivo Los Andes

En contrapartida, Luján de Cuyo fue el municipio que más mejoró su índice de distribución, al pasar de 7,068 a 7,077, seguido por Maipú, que pasó de 9,158 a 9,162. También registraron pequeñas mejoras Junín, Lavalle y Tupungato.

Esto demuestra que el reparto no responde únicamente a la cantidad de habitantes, sino al conjunto de indicadores previstos en la Ley 6.396 y al Coeficiente de Equilibrio de Desarrollo Municipal, que busca corregir los desequilibrios derivados del crecimiento demográfico entre los distintos departamentos.

Cambios mínimos en la distribución

Más allá de las variaciones registradas en las estimaciones poblacionales, la estructura general de la coparticipación prácticamente no se modificó. Ocho municipios conservaron exactamente el mismo índice de distribución que el año pasado: General Alvear, La Paz, Malargüe, Rivadavia, San Carlos, San Martín, Santa Rosa y Tunuyán.

En el resto de los departamentos las modificaciones fueron de apenas algunas milésimas, por lo que el esquema de distribución se mantiene prácticamente igual al vigente durante 2025.

La resolución establece que estos nuevos coeficientes rigen para todo el ejercicio 2026 y serán los utilizados por la Provincia para distribuir entre las comunas los recursos provenientes de la coparticipación federal, los tributos provinciales alcanzados por la Ley 6.396 y los fondos contemplados en el Régimen de Consolidación de la Ley 6.253.

La resolución

Anexos con repartos