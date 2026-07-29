Cristina Kirchner llevará a la ONU su condena por la causa Vialidad para intentar anularla

La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria, publicó una carta abierta para defender su inocencia y oficializó que suma a su defensa al abogado de Lula da Silva.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner defendió este miércoles su inocencia en una carta abierta publicada de manera simultánea en redes y medios internacionales y anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al considerar que la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos vulneró garantías fundamentales.

El artículo fue difundido en diarios como El País de España y Libération de Francia, en paralelo con una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados, que oficializó la presentación de una comunicación individual ante el organismo internacional con sede en Ginebra.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026 “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió la también exvicepresidenta, condenada por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Como en otras ocasiones, CFK calificó su inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y sostuvo que ese mecanismo representa “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.

“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, explicó.