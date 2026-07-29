Milei en Perú: le dieron el Doctor Honoris Causa y prometió que "la coyuntura va a mejorar"

Tras participar en la jura de Keiko Fujimori, e presidente Javier Milei recibió este martes por la tarde en Lima el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres por parte de las máximas autoridades de esa casa de estudios.

El reconocimiento le fue otorgado “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”, argumentaron en el establecimiento educativo. La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad.

Milei aseveró que “la coyuntura también va a mejorar”, al analizar el estado de la economía argentina, y reiteró que toma sus decisiones de gobierno con base en criterios éticos y morales.

“Esa es la matriz decisoria. Y eso está por encima de la eficiencia económica, y la eficiencia económica está por encima de la utilidad política. Cuando ustedes toman políticas que son justas, esas políticas también son eficientes ”, enfatizó al recibir en Lima el reconocimiento universitario.

Tras dar cuenta de los avances obtenidos durante sus dos años de gestión, Milei argumentó que la economía mejorará, en primer lugar, “porque las exportaciones crecen cinco veces más rápido que el PBI”, sostuvo, al tiempo que aseguró que volvió a crecer el salario real, lo que va a potenciar el consumo. Asimismo, precisó que, en la medida en que la inflación cae, las jubilaciones y las pensiones, en términos reales, aumentan.

“Falta mucho, pero hemos avanzado en la dirección correcta”, precisó el Presidente, y argumentó que no solo han bajado la pobreza, la indigencia y la pobreza infantil, sino que, indicó, también lo han hecho la inflación y los impuestos. Informó a su audiencia que su gobierno basa su estrategia de crecimiento en tres pilares: “por un lado, en la desregulación; en segundo lugar, en el capital humano y, tercero, en la apertura de la economía”.

En su discurso ante los académicos, el Jefe del Estado argentino valoró la importancia de la cultura del trabajo y del ahorro en sociedades que piensan a largo plazo. “Si yo tengo sociedades que ahorran poco, o sociedades a las que básicamente no les gusta trabajar, o sociedades populistas, lo que va a hacer es hundirme”, sostuvo.

Más adelante, el Presidente reiteró su concepción de que “la justicia social es injusta, porque implica un trato desigual frente a la ley y, además, es robarle a uno para dar a otro”, y aseguró que “eso no termina bien; la gente, frente a esa situación, prefiere valorar el ocio. Si voy a consumir de todas maneras, la solución que tiene más ocio domina. Bueno, eso, en términos dinámicos, es un desastre”, puntualizó.