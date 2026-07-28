28 de julio de 2026 - 23:50

Yuyito González reapareció y habló de Javier Milei: "Fue una cápsula en mi vida"

Tras varios meses de silencio, Yuyito González se refirió nuevamente a Javier Milei, habló sobre cómo atravesó la ruptura y evitó opinar sobre los rumores que vinculan al Presidente con Fátima Flórez.

Yuyito González.&nbsp;

Yuyito González. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luego de varios meses evitando hacer declaraciones sobre la vida privada del presidente Javier Milei, Amalia "Yuyito" González volvió a referirse públicamente a la relación que mantuvo con el mandatario y aseguró que esa etapa ya quedó atrás.

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La conductora participó del programa de streaming Mirá Quién Habla, conducido por Marina Calabró, donde habló sobre el proceso personal que atravesó tras la separación y explicó cómo logró dejar atrás aquella historia.

Yuyito González aseguró que ya superó su relación con Javier Milei

Durante la entrevista, la exvedette afirmó que hoy observa ese vínculo con distancia y sostuvo que fue una etapa acotada de su vida. "Yo ya siento que estoy tan lejos de esa historia, que fue una cápsula en mi vida, duró casi un año. Quedó tan lejos, yo ya lo procesé en ese momento mientras trabajaba y sostenía todo el embate público", expresó.

La conductora también destacó el papel que tuvo su fe durante ese período y explicó que encontró contención en sus creencias religiosas para afrontar la exposición mediática. "En cada situación yo decía: 'Dios, vos sos mi juez, mi defensor, mi abogado'. Tenía en mi cabeza el 'no te defiendas'", manifestó.

Yuyito Gonz&aacute;lez revel&oacute; c&oacute;mo vivi&oacute; su separaci&oacute;n de Javier Milei.

Yuyito González reveló cómo vivió su separación de Javier Milei.

En otro tramo de la conversación, Yuyito González aseguró que la tranquilidad de haber actuado con honestidad fue determinante para superar la separación. "Una de las cosas que me hicieron procesar rápido la ruptura y el alejamiento fue tener la convicción absoluta de mi honestidad, mi sinceridad y mi lealtad. Sé quién soy y qué hice en ese lugar".

Además, dejó una frase que volvió a generar repercusión al hacer referencia a experiencias negativas que prefirió no desarrollar públicamente. "Esa tranquilidad a mí me dio mucha paz, y después alejarme de situaciones que han sido decepcionantes. No importa entrar en detalles. Tengo la capacidad de procesar para adentro y sin hacer ningún escándalo".

Qué dijo sobre Fátima Flórez y los rumores que involucran a Milei

Consultada por Marina Calabró sobre la presencia de Fátima Flórez en la asunción de Keiko Fujimori en Perú y las versiones sobre una posible reconciliación con el presidente, la conductora evitó profundizar en el tema.

"A mí no me interesa con quién sale, no es mi tema y no me voy a meter en esa", dijo al respecto. También expresó su deseo de dejar atrás cualquier referencia vinculada con la vida sentimental del mandatario: "No quiero decir ni el nombre. Quiero que no hablen más de mí", concluyó.

La entrevista completa

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