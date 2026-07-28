La hija de Tom Cruise cambió oficialmente su apellido y marca distancia: el motivo de su decisión

Suri Noelle -con su nuevo apellido- tomó una drástica decisión en las últimas horas. Dentro del espectáculo se mencionan dos motivos, uno de ellos "por homenajear a su madre".

Tom Cruise y Katie Holmes se encuentran en el centro de la controversia tras confirmarse el cambio de apellido de Suri Cruise, la única hija biológica del reconocido actor. Según informó la revista People, la joven eligió el apellido Noelle, que corresponde al segundo nombre de la actriz.

La llamativa decisión, que se da en las últimas horas, se conoce en medio del distanciamiento entre ambos. Supuestamente, el cambio es por reconocimiento a la actriz que la crió. Cabe mencionar que ya había dado señales: durante 2025 había comenzado a usar ese nombre como identificación artística.

La modificación se realizó hace cinco meses y quedó confirmada a través del registro de votantes del condado de Allegheny, en Pensilvania. En Estados Unidos, ese trámite debe realizarse con el nombre legal vigente, lo que confirmó que el cambio ya fue formalizado.

“Buscaría su propio camino” Según ha trascendido en redes sociales, el vínculo entre Suri y Tom Cruise prácticamente no existe desde 2012, cuando el actor y Holmes pusieron fin a su matrimonio. Desde entonces no volvieron a mostrarse juntos en público, lo que alimentó durante años las versiones sobre el alejamiento.

Mientras tanto, Suri continuó viviendo en Nueva York junto a su madre y mantuvo un perfil muy bajo. Pese a pertenecer a una de las familias más famosas de Hollywood, no hubo muchas apariciones públicas de la joven, y las que ocurrieron, siempre ligadas a actividades cotidianas.