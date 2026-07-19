Con Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini, así se vivió la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La Ceremonia de Clausura del Mundial 2026 tuvo su puntapié inicial con una imponente Ceremonia de Clausura, en la previa del partido en el MetLife Stadium de Nueva York y a la espera de un encuentro histórico entre Argentina y España que definirá quién se quedará con la Copa del Mundo.

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La FIFA desplegó un show sobre el césped del estadio, que ilustraba los edificios más importantes de Estados Unidos junto con un escenario montado que, desde las alturas , formaba una pelota.

En el centro de la escena, participó el polémico streamer IShowSpeed , quien protagonizó un segmento especial con la canción "Champions" y decenas de artistas en escena.

La previa también contó con la participación del artista estadounidense Post Malone , quien subió al escenario para interpretar uno de sus temas icónicos, "Chrome Heartbreaker".

Luego fue el turno de Swae Lee, rapero también estadounidense, quien se unió para cantar "Sunflower" , en un espectáculo con un imponente show de fuegos artificiales que envolvió al estadio.

Robbie Williams y Tom Cruise en la ceremonia

Quince minutos antes de comenzar el encuentro, dio inicio el esperado show de Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini, quienes interpretaron la canción "Desire", en medio de un globo terráqueo y con banderas de todos los países al rededor. También estuvieron presentes las banderas de la FIFA.

Tras presentar la ansiada Copa del Mundo, el actor Tom Cruise salió al escenario y brindó unas palabras al público.

"Hace mas de 30 días comenzó la Copa, cruzó fronteras, océanos. Este show pertenece a todo el mundo gracias al deporte. En tres países y en cada rincón del mundo compartimos momentos de alegría y momentos que nunca vamos a olvidar", manifestó la estrella.

En medio de la ovación del público, el artista expresó: "El fútbol es un lenguaje que no se habla con palabras, que une al mundo. Hoy quedan solo dos equipos, España y Argentina. Esta historia pertenece a todos y cada uno de ustedes. Celebremos, esto es único", cerró.