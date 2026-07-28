La picante respuesta de Wanda Nara tras el festejo de Icardi por el divorcio: "Buscá trabajo y cumplí"

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo tras el reciente robo de documentos que sufrieron sus hijas en la casa de campo de Milán, en medio del proceso de divorcio.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los mediáticos se encuentran en Italia con el fin de poder llegar a un acuerdo para que sus hijas obtengan el trámite del pasaporte y puedan volver a Argentina. Sin embargo, la defensa de Wanda sostiene que el futbolista se niega a otorgarle los permisos.

Por su parte, Icardi utilizó sus redes sociales par a burlarse del pedido del juez Adrian Hagopian y celebró la resolución de la jueza italiana que tramita el divorcio.

Según expuso, la letrada declaró inadmisibles los pedidos de los representantes de Nara , que exigen pagos mensuales de 250.000€ para la exesposa, 65.000€ para cada una de sus hijas y 100.000€ mensuales por el divorcio.

"Falta el último paso para la sentencia final del divorcio. Que bueno que la justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia", señaló el futbolista.

El festejo de Mauro Icardi al fallo de la justicia italiana respecto al divorcio. Instagram | @mauroicardi

A los pocos minutos de la celebración de Icardi, la empresaria utilizó el mismo medio para contestarle públicamente y aclarar que la justicia italiana está a la espera de la sentencia final para la compensación: "Es lógico, yo tengo trabajo y la otra parte NO. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde".

El fuerte descargo de la conductora

La mediática cuestionó el accionar del futbolista ante la negativa de querer ayudar a que sus hijas puedan volver a su ciclo escolar: "Pensa en TUS hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases, y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les ROBARON. Qué extraño ¿no? ¿Parece que personas que asustaron y traumaron a tus propias hijas te hicieron un favor?".

Además, calificó como un "acto violento" el negarles su derecho a volver con su familia y cerró su descargo con un fuerte reclamo: "Yo tengo pasaporte, ellas NO y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Buscá trabajo y cumplí como padre".

El fuerte descargo de Wanda Nara al posteo de Mauro Icardi Instagram | @wanda_nara

Tras recibir mensajes de seguidores que la apoyaban en su situación, Nara agradeció por los mensajes y calificó la actitud de Icardi hacia sus hijas como "violenta".

"Gracias a todos los que se ponen en el lugar de dos menores que quieren volver con sus amigas y estar el primer día de clases. Viajamos con un permiso que se vence el 30. Y la violencia de alguien que siempre me negó mis documentos hacen que estén esperando con las valijas preparadas a que tenga ganas de firmar".

La empresaria cerró su descargo expresando su dolor por la situación que le toca vivir a sus hijas, mencionando que su único deseo es poder volver a Argentina junto a sus hermanos.

"Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya con su trámite okey se niegan a viajar sin sus hermanas. Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio, cuando un adulto solo genera más violencia, más maltrato y más DOLOR a sus propios hijos", cerró.