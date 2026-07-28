Campedrinos, el fenómeno del folclore, dará un show en el teatro Mendoza: dónde comprar las entradas

La nueva generación del folclore argentino tiene nombre propio: Campedrinos . Y en agosto el dúo vuelve a los teatros de todo el páis con una propuesta que celebra la raíz, pero mira de frente al presente: “Mate y Folklore Tour”.

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Luego de su destacada presentación en la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el sábado 8 de agosto regresan a la provincia, con una fecha especial en el Teatro Mendoza. Las entradas están disponibles en EntradaWeb.

Campedrinos representan la nueva generación de la música folclórica. Ganadores del Premio Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, su crecimiento no se detuvo: cruzaron fronteras y llegaron al escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde lograron lo que pocos artistas consiguen: “domar al monstruo” y conquistar a uno de los públicos más exigentes de Latinoamérica.

Ahora, “Mate y Folklore Tour”, la gira que durante agosto, septiembre y octubre recorrerá teatros de todo el país. Más que un espectáculo, la propuesta invita a vivir una experiencia donde la música, las historias y la identidad popular se comparten con la misma cercanía que un mate entre amigos.

Con un repertorio que reúne sus canciones más representativas, nuevas versiones y momentos de gran intimidad, Campedrinos siguen consolidándose como una de las expresiones más representativas del nuevo folclore argentino: artistas que honran la tradición mientras construyen un puente hacia el futuro, acercando el género a miles de jóvenes y demostrando que las canciones de raíz también pueden convertirse en la banda sonora de una nueva generación.

El tour comenzará en agosto y se extiende hasta octubre, con conciertos en Córdoba, San Juan, Mendoza, Santa Fé, Corrientes, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Trelew, Carmen de Patagones y Montevideo.

“Estrellita mía”, la emotiva colaboración de Campedrinos junto a Valen Vargas

Campedrinos presentan “Estrellita mía”, una de las canciones más profundas y sensibles de su carrera. En esta oportunidad, el dúo une su voz a la de Valen Vargas para dar vida a una obra que emociona desde la primera escucha y demuestra que el folclore continúa encontrando nuevas formas de conectar con las generaciones actuales.

Con una interpretación íntima y una producción delicada, “Estrellita mía” pone en palabras el diálogo de un hijo frente a la partida de su madre. Es una canción atravesada por el amor, la ausencia y los recuerdos que permanecen para siempre, logrando transformar una historia profundamente personal en una emoción universal.

La participación de Valen Vargas aporta una sensibilidad única que potencia el mensaje de la obra. El encuentro entre artistas de distintas generaciones y universos musicales enriquece la propuesta sin perder de vista la esencia del folclore, reafirmando que la tradición también puede renovarse a través de nuevas voces y miradas.

Este lanzamiento llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de Campedrinos. Tras representar a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde conquistaron al público y obtuvieron la Gaviota de Plata, el dúo continúa consolidando su presente con dos nominaciones a los Premios Gardel, reafirmando el reconocimiento de la industria y el crecimiento de una propuesta que logró acercar el folclore a nuevas generaciones sin perder su identidad.

“Estrellita mía” profundiza ese camino artístico: el de un folklore que respeta sus raíces, pero que también se anima a dialogar con nuevos sonidos, artistas y públicos. Una búsqueda que Campedrinos viene desarrollando a través de colaboraciones que amplían las fronteras del género y lo mantienen vivo, vigente y en constante evolución.

Con más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales y una propuesta que combina raíz tradicional con una estética contemporánea, la dupla de Sergio Prada y Agustín Fantili se ha convertido en un referente del folklore joven argentino.