Orígenes del Rock Nacional: un viaje a las raíces de la música argentina en el Teatro Mendoza

El Teatro Mendoza albergará la presentación del espectáculo “ Orígenes del Rock Nacional ”. La función se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio a las 21 en la sala ubicada en San Juan 1427 de Ciudad.

Felipe Staiti: nos deja el genio de Enanitos Verdes, el dios mendocino de la guitarra

La propuesta busca ser una experiencia conceptual diseñada para revivir la era de la contracultura, la poesía urbana y la distorsión analógica que definió a una generación .

A lo largo de un show de 90 minutos, la banda transportará a los asistentes a la época de los vinilos, los fogones y los grandes festivales fundacionales , recreando la energía con la que el género comenzó a escribir su historia en el país.

El elenco en escena estará conformado por cinco músicos de reconocida trayectoria: Javier Calvin, Mark Young, Adrián Castro, Indio Láser y Marcos Gabriel Martínez .

Asimismo, la presentación sumará las participaciones especiales de Jorge Varas y de Juan Pablo Bruno en calidad de artistas invitados.

El repertorio de rock nacional del show

El repertorio seleccionado abarca clásicos del rock argentino pensados para emocionar tanto a quienes vivieron aquellos años como a las nuevas generaciones. Entre las canciones elegidas para el set list figuran composiciones emblemáticas como El extraño del pelo largo, La balsa, Tengo y Jugo de tomate.

El evento cuenta con la invitación de Grupo Led Argentina, Lagus y Savia Producciones.

Las entradas para asistir a la función ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb y también se pueden adquirir en la boletería física del teatro.