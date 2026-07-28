Así es la casa de Yanina y Diego Latorre: tonos monocromáticos, maximalismo y mucha luz

La panelista reveló los secretos de su hogar, donde conviven estatuillas del Martín Fierro con una torre de lavado negra y un set de filmación profesional.

Yanina y Diego Latorre abrieron las puertas de su refugio familiar, un espacio donde el estilo escandinavo se fusiona con la funcionalidad extrema. Lejos de la ostentación tradicional, la vivienda destaca por una búsqueda constante de luminosidad y tecnología integrada, diseñada específicamente para soportar el ritmo vertiginoso de una rutina mediática que nunca se detiene.

La arquitectura de base clásica, con techos altos y molduras elegantes, sirve como lienzo para una decoración que rompe moldes. La elección de una paleta neutra no busca la monotonía, sino que actúa como el soporte ideal para resaltar piezas de mobiliario oscuras que aportan carácter y modernidad a cada ambiente principal.

El living como eje de contrastes y premios En el centro del living, una gran mesa ratona negra se convierte en el foco visual. Sobre ella, la cotidianeidad se mezcla con el prestigio: dos estatuillas de los premios Martín Fierro descansan sobre pilas de libros, flanqueadas por velas y lámparas de vidrio ámbar. No hay vitrinas cerradas; los logros profesionales forman parte del paisaje doméstico diario.

Este diseño responde a una lógica de comodidad funcional. Al integrar elementos tecnológicos de alta gama, como Smart TVs sobre muebles de madera clara o controles remotos a la vista, la casa deja de ser un museo para convertirse en una herramienta de trabajo y descanso. El mecanismo decorativo busca eliminar la fricción entre la vida pública y la privada, permitiendo que cada rincón sea estético pero, sobre todo, útil.

Espacios privados con sello propio La habitación de Lola Latorre ejemplifica esta tendencia. Aunque predominan las telas de lino blanco para favorecer el descanso, un trípode con doble aro de luz domina la escena. Este rincón funciona como un set de grabación profesional, adaptando el dormitorio a las necesidades de una creadora de contenido digital sin perder la calidez del hogar.