Lola Latorre habló sobre las críticas que recibe por ser "cheta": "Me angustia que crean que no trabajo"

La reflexión surgió tras su reciente viaje por Europa, donde habló sobre las etiquetas sociales y el impacto emocional que le generan.

Lola Latorre volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de referirse a las críticas y prejuicios que recibe por su nivel socioeconómico y por la exposición pública de su familia. La hija de Diego Latorre y Yanina Latorre explicó por qué le afecta que muchas personas la definan como “cheta” y aseguró que el término suele utilizarse de manera despectiva.

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La reflexión surgió tras su reciente viaje por Europa junto a su madre y durante una entrevista en el podcast Más allá de la guita, donde habló sobre las etiquetas sociales y el impacto emocional que le generan ciertos comentarios.

Embed - Lola Latorre "si sos cheta y no trabajás, merecés que te bardeen"

El esfuerzo personal detrás de las críticas “Me angustia que no sepan que trabajo. Hay un prejuicio de que, si venís de una familia con ciertas comodidades, no hacés nada, no valorás el dinero o no sabés lo que cuesta ganarlo”, señaló. En ese sentido, explicó que entiende de dónde surge la percepción social sobre ella, aunque considera injusto que esa imagen opaque su recorrido personal y profesional.