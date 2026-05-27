Lola Latorre habló sobre las críticas que recibe por ser "cheta": "Me angustia que crean que no trabajo"

Lola Latorre volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de referirse a las críticas y prejuicios que recibe por su nivel socioeconómico y por la exposición pública de su familia. La hija de Diego Latorre y Yanina Latorre explicó por qué le afecta que muchas personas la definan como “cheta” y aseguró que el término suele utilizarse de manera despectiva.
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La reflexión surgió tras su reciente viaje por Europa junto a su madre y durante una entrevista en el podcast Más allá de la guita, donde habló sobre las etiquetas sociales y el impacto emocional que le generan ciertos comentarios.
Embed - Lola Latorre "si sos cheta y no trabajás, merecés que te bardeen"
El esfuerzo personal detrás de las críticas
“Me angustia que no sepan que trabajo. Hay un prejuicio de que, si venís de una familia con ciertas comodidades, no hacés nada, no valorás el dinero o no sabés lo que cuesta ganarlo”, señaló. En ese sentido, explicó que entiende de dónde surge la percepción social sobre ella, aunque considera injusto que esa imagen opaque su recorrido personal y profesional.
“Soy muy consciente de quién soy, de dónde vengo y del esfuerzo que hago todos los días”, agregó.
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Cómo define ella a una persona “cheta”
Durante la entrevista, la influencer también reflexionó sobre qué considera realmente una actitud clasista o superficial.
“Yo sería una cheta tonta si me sentara acá y dijera: ‘Yo fui a este colegio y vos no, pobre de vos’. Pero no es así”, sostuvo. Además, destacó que trabaja constantemente y que comprende el valor del esfuerzo. “Si no hiciera nada, si no trabajara, si no supiera el valor del esfuerzo, ahí sí entendería que me digan cheta y me critiquen. Pero no es mi caso”, afirmó.
La respuesta que había dado meses atrás
No es la primera vez que Lola habla públicamente sobre el tema. A principios de marzo participó del ciclo de entrevistas de La Tía Sebi, donde respondió con humor cuando le preguntaron si se autopercibía “cheta”.
“Sí, bastante. Igual, todo es culpa de mis papás”, dijo entre risas. Luego enumeró algunas situaciones cotidianas que, según ella misma, alimentan esa percepción: vivir en un barrio privado y tener dos perros llamados Polo y Ralph, en referencia a la marca Ralph Lauren. “¡Me falta Lauren nada más! ¡La más tonta de la historia soy!”, bromeó.