Entrevista: Tom Hanks revive la Segunda Guerra Mundial en una ambiciosa serie documental de History

A 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial , el canal History presentó “La Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks”, una serie documental de 20 episodios que reconstruye uno de los conflictos más trascendentales del siglo XX a partir de material de archivo restaurado y testimonios de especialistas internacionales.

La producción, narrada y producida por Tom Hanks junto al historiador ganador del Pulitzer Jon Meacham, se estrenó de manera simultánea en más de 200 territorios y en más de 40 idiomas. Los episodios se repiten los sabados a las 20.10 y ya estan disponibles los primeros dos en on demand, que se suben 24 después del estreno.

La serie propone un recorrido por algunos de los momentos más decisivos de la guerra, desde la invasión alemana a Polonia hasta el desembarco aliado en Normandía, pasando por la expansión nazi en Europa y las grandes alianzas políticas que marcaron el rumbo del conflicto. A lo largo de los episodios aparecen figuras clave como Adolf Hitler, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es el uso de imágenes inéditas y registros restaurados que muestran tanto los frentes de batalla como la vida cotidiana atravesada por la guerra. Entre ellas se incluyen escenas de soldados afroamericanos en formación, civiles observando propaganda antisemita en la Alemania nazi y camarógrafos documentando el conflicto desde el terreno.

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Además de Hanks y Meacham, la serie cuenta con la participación de reconocidos historiadores y especialistas como Antony Beevor, Alexandra Richie, Geoffrey Wawro y Michael Neiberg, quienes aportan contexto y análisis sobre las consecuencias políticas, sociales y humanas de una guerra que cambió para siempre la historia contemporánea.

En esta entrevista, el actor Tom Hanks habla de la experiencia de conducir la serie.

¿Por qué volver a analizar la Segunda Guerra Mundial hoy y qué nuevas miradas aporta la serie?

Muy bien, hablemos de por qué volver a reexaminar la Segunda Guerra Mundial, como si no se hubiera hecho suficiente desde que "Victoria en el Mar" salió al aire a principios de los años 50. Es una comprensión que evoluciona sobre quiénes somos, moldeada por esos seis años que fue la Segunda Guerra Mundial.

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Cuando era chico, cada uno de los adultos que me cuidaban tenía una mirada sobre la guerra que se parecía a la forma en que alguien habla de una gran plaga o una gran inundación. Sus vidas estaban divididas en tres partes: antes de la guerra, después de la guerra y durante la guerra. Tener 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años… los años de la guerra, sos de los que hablaban mi papá, mis profesores, los amigos de mi papá y los padres de mis amigos, eran parte de la vida cotidiana. Había programas de televisión, documentales, películas, música… todo giraba alrededor de la guerra.

Todos los artistas conocidos que veías en televisión tenían una historia o habían participado de alguna forma durante esos años. A veces era simplemente haber estado vivos en esa época, haber sido un chico de 8 años mientras la guerra ocurría. Y en otros casos, había sido estar en el frente o haber servido de alguna manera, con uniforme.

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Hablaban desde una vida que había quedado en suspenso, por un período de tiempo indefinido. Hoy todos podemos mirar hacia atrás y decir: “Claro, sabemos cuándo empezó la guerra y sabemos cuándo terminó. Si realmente estabas vivo en esos años, desde 1939, o incluso 1936, hasta 1946, no tenías idea de cuándo iba a terminar. De hecho, muchos asumían que iba a continuar durante 10 o 15 años más, lo cual era una posibilidad real. Ese es uno de los aspectos.

Yo era alguien que siempre estaba buscando algún tipo de entretenimiento de no ficción. Eso era lo que buscaba de chico, eso era lo que leía, eso era lo que miraba. Me fascinaban esas historias. Era historia, pura y simple. Y además era historia inmediata, porque lo más probable…. Mi profesor de trigonometría, el doctor Charrington, ese era su nombre, había servido durante la guerra.

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Él contaba una historia sobre estar en un avión que se perdió en un vuelo de San Francisco hacia Honolulu, hacia Pearl Harbor, durante la guerra. Había tanta niebla que no había forma de que creyeran que iban a poder aterrizar. Pensaban que se iban a quedar sin combustible y terminar cayendo en algún lugar del Pacífico. Pero el navegante de ese B-17 era tan bueno que cuando empezaron a descender decía: "No, estamos en rumbo, estamos en rumbo".

Recuerdo esto, y yo ya estaba en secundaria en ese momento, descendían cada vez más y más y no veían nada más que nubes delante de ellos. No tenían idea de su altitud, ni de dónde estaban, ni de su rumbo exacto. Y cuando finalmente salieron por debajo de la capa de nubes, ahí estaba la pista, alineada justo frente a ellos. Ese es el tipo de historia de guerra que escuchás en tu tercer año de secundaria.

Así que estudiarla en ese momento y escuchar sobre ella se convertía en una gran saga de historias magníficas, amplificadas por documentales como "El Mundo en Guerra", narrado por Laurence Olivier, y también por episodios de Combat, o películas como "Kelly's Heroes" o "El Gran Escape". Cuando pasaban "El Gran Escape", no había un chico en el barrio que el lunes no estuviera hablando de ella.

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Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, en primer lugar, hay una enorme cantidad de material que nunca vimos. No solo hay escenas nuevas, literalmente nuevo material en celuloide, nuevas imágenes, sino que además están mucho más integradas en el contexto de su tiempo. No puedo decirte cuántas veces vi un fragmento de un archivo de video o una perspectiva de un momento específico de la historia y pensé: bueno, este material en blanco y negro, de 16 milímetros, sin sonido, quizás de unos 30 metros de filmación, es todo lo que existe. No. Hay más.

Y con esas nuevas tomas, con esas nuevas imágenes que continúan, podés ver qué pasa después del momento, o cómo surgió. Esto es una forma de narrar visualmente que ya no se limita a contar. Ahora muestra lo que pasó. Y eso es enorme.

Sin embargo, la razón principal por la que en 2025 volveríamos a analizar esto de nuevo es por el ejemplo que dejaron las personas que vivieron en ese momento.

¿Qué lecciones sigue dejando hoy la Segunda Guerra Mundial?

La única vara para medir quiénes somos, la única forma de saber si somos villanos o héroes, está en nuestro comportamiento. Y ahí es donde entra el ejemplo de por qué la Segunda Guerra Mundial merece ser estudiada.

Una gran parte del mundo podría no haberse preocupado por el nazismo, basado en la superioridad genética, o por el Imperio de Japón, basado en la superioridad racial. Pero hubo otra parte del mundo, llamémosla Occidente, que estaba guiada por una noción de lo que está bien y lo que está mal. Y una cantidad suficiente de esa generación dijo: "Lo que está pasando está mal". Es lo opuesto a todo lo que representamos.

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También es la culminación de la supresión de derechos a los que todos los seres humanos tienen incorporados. El mundo es un lugar mejor cuando todos sus ciudadanos son considerados poseedores de ciertos derechos inalienables. En Estados Unidos, eso incluía una combinación de: libertad de religión, de reunión, de expresión y de prensa.

Esa idea gobernó a la mitad del mundo que decidió involucrarse y enfrentarse a los tiranos que querían dominar el mundo. Llamémoslo por su nombre: Japón imperial quería esclavizar su parte del mundo. La Alemania nazi quería esclavizar a todos los que conquistara. Y lo hicieron durante unos seis años, hasta que una parte suficiente del mundo occidental, las democracias, dijeron: No. No pueden eliminar las libertades básicas de lo que significa estar vivo y ser libre. Esas cuatro libertades, y algunas más. Por eso vale la pena mirar ejemplos del pasado que realmente pueden influir en cómo vivimos hoy y en cómo distinguimos entre lo correcto y lo incorrecto.

¿Cómo espera que la serie impacte en la audiencia?

Lo que espero es que alguien, de cualquier generación, al ver una nueva revisión de este tipo de contenido piense: "No sabía que era tan simple como eso". Claro que hay muchos otros detalles. No sabía que era tan peligroso. ¿Cómo hicieron esas personas?, ¿qué los llevó siquiera a intentarlo, a intentar salvar el mundo? Pero los detalles, cuánto costó, cuánto tiempo llevó… una de las cosas que yo aprendí, especialmente en esta serie, es lo miserable que fue, y durante cuánto tiempo, la campaña en Italia.

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Imaginate estar mojado, cubierto de barro, y bajo fuego enemigo durante más de un año y medio. Eso es lo que fue. Es un tipo de experiencia que solo puede transmitirse por un lado, a través de quienes la vivieron, y en esta serie tenemos muchos. Pero también a través de intérpretes de esas experiencias, grandes narradores de historias, que no se apoyan solamente en sus opiniones, sino en hechos incuestionables -por así decirlo-, en los hechos reales de lo que ocurrió.