Preocupación por la salud de "Pata" Villanueva: permanece internada y aseguran que está fuera de peligro

La actriz y ex vedette María del Carmen “Pata” Villanueva permanece internada en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires y su estado de salud generó preocupación en las últimas horas luego de conocerse que había ingresado inicialmente a terapia intensiva.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la mediática de 74 años fue hospitalizada durante la noche del lunes 25 de mayo. Aunque en un primer momento trascendió que se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva, con el correr de las horas allegados llevaron tranquilidad sobre su evolución.

Ante la preocupación que despertó la noticia, su hija Agustina Cavallero, fruto de la relación de la actriz con el empresario Héctor Cavallero, aseguró que la ex vedette se encuentra “estable y fuera de peligro” .

Las primeras versiones sobre la internación fueron difundidas en el programa LAM por la panelista Pilar Smith. Horas después, el exfutbolista Alberto “El Conejo” Tarantini, exmarido de Villanueva , explicó en diálogo con la periodista Gabriela Bentolila que la internación responde a “una infección urinaria” y descartó que continúe en terapia intensiva.

“Está bien, fue simplemente una infección urinaria, va a seguir internada unos días más”, afirmó Tarantini. De acuerdo con esa información, la actriz habría sido trasladada a una sala de internación común mientras continúa bajo observación médica.

El delicado antecedente de salud que aumenta la preocupación

La inquietud por el estado actual de Villanueva también se relaciona con los graves problemas de salud que atravesó en 2021 tras sufrir un accidente doméstico.

En aquel episodio, la ex vedette cayó por una escalera y sufrió una fractura de cráneo que afectó seriamente su movilidad, especialmente en el lado izquierdo del cuerpo. La recuperación demandó una extensa rehabilitación en el Hospital Alemán.

Semanas después del accidente volvió a ser internada debido a una hemorragia digestiva. En ese contexto, los médicos debieron realizarle una colostomía y posteriormente enfrentó un cuadro crítico provocado por una infección generalizada.

image La actriz y ex vedette María del Carmen “Pata” Villanueva permanece internada.

Cómo evoluciona la actriz

Por el momento, no trascendieron nuevos partes médicos oficiales sobre la evolución de Villanueva. Sin embargo, desde su entorno sostienen que permanece estable y bajo seguimiento profesional.

La actriz continúa internada mientras los médicos monitorean su recuperación y evalúan los pasos a seguir en los próximos días.