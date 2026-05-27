27 de mayo de 2026 - 10:29

Cuál es y cuánto cuesta el auto que ganará un participante de Gran Hermano

Se trata de uno de los próximos lanzamientos del mercado local, y que uso al reality para posicionarse.

Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Este martes comenzó en Gran Hermano la competencia por ganarse el auto 0KM que todos los años entrega el formato. Sin suerte y por falta de tiempo, los 10 concursantes - solo participan los "originales"- definirán al ganador este miercóles.

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Durante varias semanas, la producción adelantó imagenes del Chevrolet Sonic RS 2027 que se pondrá a la venta en la Argentina en junio. Ahora se supo su valor de mercado.

Gran Hermano
Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

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Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

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Cuánto cuesta y cómo es el nuevo Chevrolet Sonic

El nuevo Chevrolet Sonic es un SUV con estilo coupé que llegará importado de Brasil y será vendido en el país a $39.690.900.

Ubicado estratégicamente entre Onix y Tracker, el Sonic apunta a competir en el segmento más caliente del mercado: el de los SUVs compactos, que concentra cerca de una cuarta parte de las ventas totales.

El nuevo Sonic estará disponible en dos variantes:

  • Premier, orientada al confort y la sofisticación.
  • RS, con un enfoque más deportivo y detalles exclusivos.
Gran Hermano
Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

Gran Hermano
Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

Ambas comparten un alto nivel de equipamiento, con soluciones que suelen verse en modelos de segmentos superiores.

Uno de los grandes diferenciales del Sonic es su estética. Adopta el nuevo lenguaje global de la marca, con inspiración en modelos eléctricos como el Equinox EV, e incorpora el renovado emblema de la marca.

La silueta tipo coupé se logra mediante una línea de techo descendente, luneta trasera inclinada y proporciones equilibradas. A esto se suma una postura elevada, molduras oscurecidas y llantas de 17 pulgadas que refuerzan su imagen robusta.

Con 4,23 metros de largo y una altura libre al suelo de 20 cm, el Sonic ofrece dimensiones generosas para el segmento, manteniendo una buena habitabilidad y un baúl de 392 litros.

Gran Hermano
Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

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Este miércoles uno de los concursantes de Gran Hermano ganará el auto 0km.

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Por su parte, el conjunto mecánico fue desarrollado específicamente para este modelo:

  • Motor turbo 1.0 litros.
  • 116 CV y 160 Nm de torque.
  • Caja automática de seis velocidades.

La suspensión elevada y la dirección eléctrica calibrada aportan confort y estabilidad, adaptándose bien tanto al uso urbano como a viajes por la ruta.

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