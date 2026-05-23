Godoy Cruz: detuvieron a jóvenes que asaltaron a un chofer de aplicación y le robaron el auto

La banda fue capturada tras un operativo que permitió recuperar el vehículo robado y vincular a los sospechosos con otros hechos similares en la zona.

Detuvieron a cinco jóvenes que asaltaron a un chofer de aplicación en Godoy Cruz

Durante este sábado detuvieron a cinco jóvenes que asaltaron a un conductor de una plataforma de viajes y se robaron su vehículo en el departamento de Godoy Cruz.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando el chofer aceptó un viaje para trasladar a varios pasajeros que se encontraban en las inmediaciones de un local bailable en Ciudad de Mendoza.

Según el relato del chofer, en pleno recorrido uno de los delincuentes lo amenazó con una pistola y lo obligó a conducir hacia la zona oeste de Godoy Cruz. Allí, los asaltantes le robaron el rodado, dinero en efectivo y pertenencias personales, dejándolo abandonado en la vía pública.

Tras la denuncia al 911, se coordinó un operativo cerrojo con efectivos de la Comisaría 50°, quienes realizaron patrullajes preventivos basados en las descripciones aportadas por el damnificado. Gracias a este despliegue, lograron interceptar a los sospechosos y recuperar el vehículo robado, el cual había sido abandonado cerca de la Escuela Brasilia.

Fuentes policiales informaron que los detenidos no solo estarían implicados en este asalto, sino que también son investigados por un hecho de similares características cometido contra un conductor de la plataforma Maxim.