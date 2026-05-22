22 de mayo de 2026 - 21:44

Violento choque y vuelco en Lavalle dejó a tres personas heridas

El siniestro ocurrió en la Ruta 40 a la altura de El Pastal e involucró a un auto y una moto. Personal de Bomberos debió rescatar a personas que quedaron atrapadas tras el vuelco del vehículo.

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Tres personas heridas tras un fuerte choque y vuelco en Lavalle 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grave siniestro vial se registró sobre la Ruta 40 en el departamento de Lavalle, donde tres personas resultaron heridas tras un accidente entre un auto y una moto.

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Según informaron, el hecho fue protagonizado por un Peugeot 206 y una motocicleta en la que circulaban un hombre y una mujer. Como consecuencia directa de la colisión, el automóvil perdió la estabilidad y terminó volcando sobre la calzada, dejando a ocupantes atrapados en su interior.

Ante la urgencia de la situación, se desplazaron hasta el lugar efectivos del Cuartel Central de Bomberos, personal de Bomberos Voluntarios de Lavalle y miembros de Defensa Civil de Las Heras, quienes trabajaron de manera conjunta para rescatar a las víctimas.

Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindaron asistencia médica en el sitio y coordinaron el traslado de los tres heridos al hospital.

El parte médico más preocupante es el de la mujer que viajaba como acompañante en la moto, quien ingresó con una fractura expuesta y traumatismo encéfalo craneano (TEC). Los otros dos protagonistas del choque sufrieron diversos traumatismos de distinta consideración.

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