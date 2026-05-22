Procesaron al exPuma Patricio Albacete por violencia de género contra Pamela Pombo

El exjugador de rugby, Patricio Albacete, fue procesado este viernes tras ser denunciado por su exesposa, Pamela Pombo, por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. La medida fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad de Buenos Aires , quien dispuso que continuará en libertad pero caerá sobre él un embargo por 30 millones de pesos.

La resolución judicial a la que accedió Infobae, detalla que se detectaron hechos compatibles con la privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves agravas , en el marco de un contexto de violencia doméstica.

Según consta en la causa, la Justicia tomó en consideración dos episodios que ocurrieron en el departamento donde Pombo y Albacete vivían . Si bien estaban separados hace siete meses, continuaban conviviendo en el mismo inmueble ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

En uno de los hechos se detalla que Albacete habría impedido que Pombo abandonara el departamento y cerró la puerta con llave por aproximadamente veinte minutos. Durante ese episodio, según figura en la resolución, él le habría dicho: “De acá no te vas”.

En otra ocasión, el exrugbier también habría interceptado a su expareja cuando intentaba retirarse de la vivienda , limitando nuevamente su libertad. Para la Justicia, esas conductas configuran prima facie el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, dado que existía una relación matrimonial vigente entre ambos.

El Juzgado dispuso el procesamiento de Albacete pero resolvió que continúe en libertad, aunque con estrictas medidas cautelares. La Justicia dispuso la exclusión del domicilio que compartía con Pombo durante un plazo de 90 días y se ordenó el reintegro de la mujer a la vivienda. Además, se entregó un botón antipánico a la denunciante para reforzar su protección.

Por otro lado, se ordenó un embargo preventivo sobre los bienes del exrugbier por la suma de 30 millones de pesos, para garantizar eventuales costas judiciales e indemnizaciones.

La denuncia de Pombo contra Albacete

El pasado 25 de abril, la modelo fitness, Pamela Pombo, denunció a su exmarido, Patricio Albacete por violencia de género y tentativa de femicidio. La mujer reveló imágenes de cómo el ex jugador de rugby la golpea e intenta estrangularla en su casa en medio de una discusión.

Embed - ESCALOFRIANTE: TERRIBLE GOLPIZA DE SU EX A PAMELA POMBO

Durante el programa "Sálvese Quien Pueda", conducido por Yanina Latorre, se mostró parte del video donde Albacete no sólo golpea a su esposa y la tira al suelo, sino también la insulta. "Dejá eso ahí o te mato a piñas", se escucha decir al jugador de Los Pumas.

En una entrevista, Pombo reveló que los hechos de violencia comenzaron desde que la pareja contrajo matrimonio en junio de 2025. "En realidad tuvimos discusiones desde agosto, septiembre del 2024, casi recién casados. Y cada vez fueron escalando mucho más. La frustración, el miedo, las ganas de sostener la relación, intentar creer que puede cambiar… No podía más”, señaló