Indignante: creó fotos sexuales con IA de 11 mujeres, las publicó en páginas eróticas y terminó detenido

Un hombre fue detenido e imputado en Salta tras ser acusado de crear y difundir fotos sexuales falsas realizadas con Inteligencia Artificial (IA) . Entre las once mujeres afectadas aparece una decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, quien impulsó la denuncia.

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La investigación comenzó luego de que varias damnificadas detectaran fotos manipuladas en una página web de contenido erótico . Según la fiscalía, el acusado utilizaba imágenes obtenidas desde Instagram, Facebook y WhatsApp para alterarlas digitalmente y publicar montajes con desnudez explícita.

La causa quedó en manos de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke. El expediente incluye acusaciones por lesiones graves agravadas por violencia de género reiterada , debido al impacto personal y social que sufrieron las víctimas tras la difusión del material.

Tal como indicó el Ministerio Público Fiscal salteño, la investigación inició a partir de las acusaciones que fueron llevadas a cabo por casi una docena de damnificadas que advirtieron la publicación de imágenes manipuladas digitalmente en un sitio web de contenido sexual.

El acusado habría obtenido fotografías originales desde las redes sociales de las víctimas, para luego alterarlas mediante el uso de herramientas digitales de edición avanzada y publicarlas con desnudez explícita, cuadros creados con la herramienta tecnológica.

Las denunciantes tomaron conocimiento de la situación entre el 26 de marzo y el 2 de abril pasados y la fiscalía sostuvo que los hechos son un tipo de violencia de género digital ya que vulneró la integridad psicofísica de las víctimas, al tiempo en que afectó su vida personal, social y académica.

Además, varias de las damnificadas participan activamente en espacios vinculados con la defensa de derechos y la igualdad de género.

El imputado fue identificado a partir de las huellas informáticas que dejó como evidencia durante su accionar, así se concretó su detención en un allanamiento realizado por personal de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía, donde se secuestraron pruebas digitales que serán analizadas.