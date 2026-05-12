Pronóstico en Mendoza: cielo algo nublado y caída leve de la temperatura para este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 6°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Mendoza tendrá este miércoles una jornada estable con una recuperación en el termómetro. Luego de varios días con mínimas bajas producto del último frente frío, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día ideal para realizar actividades al aire libre y ventilar los ambientes.

El pronóstico oficial detalla una jornada "tiempo bueno con un leve descenso de la temperatura". Se espera que el cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día, permitiendo que la máxima alcance los 21°C.

Por su parte, la mínima se ubicará en los 6°C, lo que generará una amplitud térmica considerable, característica de esta época del año en la región.

En cuanto a la circulación del aire, se registrarán vientos leves del noreste, aportando una leve calidez hacia la tarde. Es importante destacar que no rigen alertas meteorológicas por viento Zonda ni precipitaciones para el llano ni los oasis productivos.

Alta Montaña y anticipo del jueves En la zona de cordillera, las condiciones se mantienen estables con cielo claro y vientos moderados en altura. El Paso Cristo Redentor opera con normalidad bajo el cronograma de invierno, aunque se recuerda a los usuarios que las temperaturas en las localidades fronterizas se mantienen bajo cero durante la noche y madrugada.