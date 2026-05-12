"Los esperamos a ellos": Cornejo confirmó que Adorni visitará Mendoza junto al ministro Caputo

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que este jueves estará en Mendoza el polémico jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni.
El jefe de gabinete Manuel Adorni visitará Mendoza para la inauguración del parque solar "El Quemado" y será recibido por Alfredo Cornejo.
El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que este jueves estará en Mendoza el polémico jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni.
Adorni, quien sigue en el ojo de la tormenta por gastos millonarios y hasta operaciones comerciales no incluidas en su declaración jurada, tiene planeado reactivar su agenda en las provincias a pesar de los cuestionamientos. En ese marco, vendrá a la provincia junto al ministro de Economía Luis Caputo, para inaugurar el parque solar "El Quemado".
El proyecto de la división YPF Luz, ubicado en Las Heras, se convertirá en el primer emprendimiento finalizado en el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). También será el parque solar más grande del país.
Por supuesto que Cornejo participará del evento, que de ser una buena noticia, va a adquirir ribetes menos celebratorios por la presencia de Adorni. Al respecto fue consultado este martes por la prensa durante la apertura oficial de una nueva edición de Sitevinitech, la feria más importante de la industria vitivinícola y agrícola de Latinoamérica.
Sobre la inauguración, el gobernador sostuvo que está confirmada. "Vamos a inaugurar el que va a ser, a partir del jueves, el principal parque solar de la Argentina. Va a superar a todos los parques solares que hay en la Argentina, y va a ser en Mendoza, acá cerca, en el norte de la ciudad", detalló.
"Van a venir las principales autoridades nacionales. Este fue el primer proyecto que se otorgó por el RIGI y el primero que se terminó, y eso es una gran celebración para la energía de Mendoza", destacó también.
Luego confirmó que Adorni va a estar en el evento. Sobre la presencia de Caputo, sostuvo que "está muy interesado en venir y probablemente con otro anuncio también en materia de RIGI".
"Los esperamos a ellos", agregó Cornejo, quien sumó a la comitiva al presidente de YPF, Horacio Marín.
En cambio, quien aseguró que no va a participar es el diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri.