En San Juan, Karina Milei selló con Cornejo y otros gobernadores la nueva Mesa Federal Minera

Enviado especial. La Expo San Juan Minera convocó a gran parte de la cúpula principal del gobierno de Javier Milei , interesado en impulsar la minería en todo el país como un “ motor de desarrollo ”. El gobernador Alfredo Cornejo participó del evento en la vecina provincia y del lanzamiento de la Mesa Federal Minera.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , encabezó la comitiva compuesta por el ministro del Interior, Diego Santilli ; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; el secretario de Minería, Luis Lucero ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; y el asesor Eduardo “Lule” Menem .

La hermana del Presidente aterrizó en la vecina provincia en horas del mediodía y mantuvo una agenda con sumo hermetismo ante la prensa, aunque cerca de sus seguidores, como estila la línea libertaria en sus recorridas por las provincias. Por la tarde, la funcionaria lanzó junto a seis gobernadores la Mesa Federal Minera.

Antes de reunirse con la armadora política de La Libertad Avanza , los gobernadores almorzaron con el ministro Santilli en las instalaciones de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) , muy cerca del Velódromo provincial , donde luego se encontraron con Karina Milei.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , recibió allí a Cornejo, Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El acto protocolar sirvió también para la rúbrica del convenio para la construcción del Control Unificado entre Mendoza y San Juan.

Santilli remarcó, en contacto con Los Andes, la importancia de la feria minera en San Juan: “Para nosotros, la minería es uno de los motores centrales de la Argentina, como lo son el campo, la agroindustria, el petróleo, el gas y la industria del conocimiento. En este caso, Argentina tiene un potencial enorme”.

Karina Milei encabezó el lanzamiento de la Mesa Federal Minera

La agenda continuó en el Velódromo, con la participación de Karina Milei y los gobernadores. La reunión se mantuvo a puertas cerradas y luego trascendieron algunas declaraciones mediante comunicados institucionales de la Nación y de las gestiones provinciales.

“Me pone muy contenta que se haya podido concretar esta Mesa Federal Minera porque muestra la voluntad que tienen las provincias de salir adelante junto con la Argentina”, expresó la funcionaria nacional durante el encuentro.

Además, recordó la participación del Gobierno argentino en foros internacionales vinculados a inversiones y minería, y sostuvo que el país atraviesa una oportunidad histórica para transformar sus recursos naturales en desarrollo económico.

“Argentina tiene enormes recursos y durante mucho tiempo no pudo aprovecharlos por cuestiones ideológicas. Nosotros venimos a demostrar que la minería genera trabajo, desarrollo y oportunidades para los argentinos”, señaló.

Cornejo-Mesa Federal Minera El gobernador Alfredo Cornejo en el lanzamiento de la Mesa Federal Minera. Prensa Gobierno

Karina Milei también remarcó que los principales proyectos presentados dentro del RIGI corresponden a minería y energía, y reafirmó el compromiso del Ejecutivo nacional con el crecimiento del sector.

“La minería no es mala. Durante muchos años solo se habló de sus aspectos negativos y no de todo lo que puede aportar como motor productivo del país. Queremos que cada provincia pueda convertirse en una potencia productiva”, sostuvo.

A su turno, Cornejo señaló que “el Gobierno nacional ha tenido una clara vocación política para desarrollar esta actividad y eso ha sido clave. Sin esa decisión política sería muy difícil avanzar”.

Y agregó: “Necesitamos más infraestructura ejecutiva, más rapidez institucional y más coordinación entre Nación y provincias para que los proyectos puedan avanzar”.

Luis Lucero pidió leyes provinciales que potencien la minería

Luego, en el acto oficial por el Día de la Minería, se concentraron las figuras del Gobierno nacional junto a mandatarios provinciales, empresarios y expositores de la feria.

Allí, el secretario Luis Lucero indicó que “es un gusto compartir con ustedes este encuentro que celebramos en San Juan, una provincia protagonista de la minería argentina que contiene la reserva de cobre que llevará a nuestro país a una dimensión hasta ahora desconocida”.

En su discurso criticó las leyes provinciales que limitan la actividad extractiva y pidió revisar esos marcos normativos. “Es un desafío que leyes así sean revisadas y adecuadas a los nuevos tiempos”, afirmó.

Luis Lucero

En ese contexto, cuestionó: “Creer que la minería es enemiga del ambiente y que no es posible hacerla de un modo ambientalmente responsable es total y completamente anacrónico”.

Además, vinculó el desarrollo minero con la transición energética global y cuestionó los argumentos “pseudoambientalistas” que, según dijo, obstaculizan inversiones y generación de empleo.

“Es ambientalmente irresponsable entorpecer el camino de la electrificación que demanda cobre, litio, plata y otros minerales. Como es irresponsable trabar el desarrollo económico de argentinos que puedan encontrar trabajo solo en la minería”, expresó ante los asistentes al acto oficial.

La respuesta de Latorre: Mendoza prepara su ley de glaciares

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, aseguró a Los Andes que la provincia trabaja en una normativa propia para complementar la Ley Nacional de Glaciares.

Después del acto en San Juan, la funcionaria mendocina explicó que el reclamo de Lucero estuvo vinculado a la Ley de Glaciares y dijo que “ahora es el turno de las provincias de dictar esas leyes que adopten los presupuestos mínimos establecidos por la Nación”.

Entonces, anunció que Mendoza enviará su propia ley en breve: “Estamos trabajando en Mendoza en nuestra ley de glaciares”, afirmó Latorre.

La ministra explicó que la Ley de Glaciares es una norma de “presupuestos mínimos”, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, por lo que consideró que las provincias deben definir cómo aplicarán esos criterios en sus territorios.

“Las provincias tienen que dictar las leyes que lo complementan y expliquen cómo se van a aplicar en cada uno de esos territorios, cuál va a ser el protocolo de actuación y cómo lo van a poner en funcionamiento”, detalló. Además, aseguró que el Poder Ejecutivo enviará su adecuación en un “corto plazo”.