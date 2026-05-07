7 de mayo de 2026 - 19:21

Karina Milei encabezó en San Juan la presentación de la Mesa Federal Minera para impulsar inversiones

El Gobierno lanzó el nuevo espacio de articulación entre Nación, provincias y empresarios con foco en el desarrollo del cobre y el litio.

Con Karina y sin Adorni, el Gobierno lanzó la Mesa Federal Minera

Con Karina y sin Adorni, el Gobierno lanzó la Mesa Federal Minera

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Con Karina Milei al frente y sin Manuel Adorni, el Gobierno presentó este jueves la Mesa Federal Minera en compañía de gobernadores y empresarios en la provincia de San Juan. Se trata de un órgano que buscará la articulación público-privada para impulsar la inversión minera en la Argentina, como sucede con el Cobre y el Litio.

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En medio de una situación judicial que suma novedades semana a semana, el jefe de Gabinete no asistió. En cambio si dieron el presente el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

También participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y empresarios del rubro.

De acuerdo a lo que informó presidencia, a lo largo del encuentro los participantes destacaron el trabajo del Gobierno “en la construcción de un marco jurídico e institucional que favorezca el desarrollo del sector. En ese sentido, resaltaron herramientas clave impulsadas por el oficialismo, como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares”

presentación de la Mesa Federal Minera
Presentación de la Mesa Federal Minera en San Juan

Presentación de la Mesa Federal Minera en San Juan

“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, destacó la Secretaria General, Karina Milei. Y agregó: “A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportó en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”.

Los integrantes de la Mesa también subrayaron la relevancia del ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica como condiciones indispensables para atraer inversiones en provincias con fuerte potencial minero e industrias desarrolladas.

Karina Milei
Karina Milei en la presentación de la Mesa Federal Minera

Karina Milei en la presentación de la Mesa Federal Minera

El gobernador Orrego, el anfitrión, señaló que "hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país" en los que "la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica". "Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino", expresó.

En ese contexto, el ministro del Interior afirmó que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y valoró el respaldo transversal de los gobernadores y del sector privado. “La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”, concluyó.

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