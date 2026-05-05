Milei viaja otra vez a Estados Unidos, pero sin Karina: antes de irse se reunió con sus influencers

En lo que será su cuarto viaje a Estados Unidos desde que comenzó el año, el presidente Javier Milei iniciará su agenda en Los Ángeles sin la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Allí, el mandatario desarrollará una serie de actividades con empresarios e inversores.

Las prepagas aumentaron 417 % y 742.000 personas perdieron la cobertura médica desde que asumió Javier Milei

No obstante, antes de emprender viaje encabezó un encuentro con influencers libertarios en la Quinta de Olivos . El cónclave fue promovido por dos diputados de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, y estuvieron varios de los personajes que el economista sigue en las redes sociales.

Como por ejemplo Matías Andrés Bernal Campos (“El herrero liberal”), Lucas Emmanuel Apollonio (“El ojo del poder”), Christopher Marchesini (“Mate con Mote”), además de Yayi Morales, Sofía Grimau, Candela Vidal y Mariano Oliveros.

El motivo oficial de la ausencia de la influyente funcionaria es que estará, este jueves 7 de mayo, en la Expo San Juan Minera 2026 . Compartirá el evento con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador provincial Marcelo Orrego.

Milei se reunió con Influencers Javier Milei junto al influencer Christopher Marchesini (“Mate con Mote”) Red social X

La determinación de la hermana del jefe de Estado también aparece en momentos en los que la situación judicial del jefe de Gabinete entregó novedades que lo convirtieron en protagonista total de la agenda pública.

Agenda de Milei en Los Ángeles

En torno a la agenda difundida por Presidencia, Milei comenzarán sus actividades el miércoles: tiene prevista una reunión con el presidente del Instituto, Michael Milken a las 14 (hora argentina). Posteriormente mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos, informó Noticias Argentinas.

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina, que existen gracias a las leyes que impulsó. A las 18 (hora argentina), el economista realizará una disertación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken.

Según se puede leer en la página web de la entidad, el del miércoles es el evento anual más importante ya que “reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, indican desde la institución.