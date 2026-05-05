Milei se mostró nuevamente junto a Adorni, en medio del "escándalo cascada"

El presidente encabezó este martes una reunión en la Casa Rosada con el titular de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer, en un encuentro del que también participó el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El presidente encabezó este martes una reunión en la Casa Rosada con el titular de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer, en un encuentro del que también participó el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión en la Casa Rosada con el titular de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer, en un encuentro del que también participó el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La imagen del mandatario junto a Adorni se conoció pocas horas después de la declaración judicial del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber recibido pagos en efectivo por trabajos de remodelación en una propiedad vinculada al funcionario. La presentación se dio en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Del encuentro institucional también participaron el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de la filial argentina, Susana Chalón; el secretario Daniel Sporn; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Salud Mario Lugones.

La declaración que impacta en la causa Durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, Tabar detalló que las obras realizadas incluyeron pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín de la vivienda. Según indicó, los trabajos se extendieron durante diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, sobre un lote de 400 metros cuadrados.

El contratista sostuvo que el costo de las refacciones superaría ampliamente los 120.000 dólares que Adorni habría abonado inicialmente por la propiedad. Además, aportó documentación respaldatoria, como presupuestos, contratos y facturas, y puso su teléfono celular a disposición de la Justicia para que sea peritado, con el objetivo de analizar las comunicaciones mantenidas con el jefe de Gabinete y su entorno.