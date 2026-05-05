5 de mayo de 2026 - 08:35

Los divertidos memes que inspiró la cascada de Manuel Adorni en su casa del country

Según dijo el contratista ante la Justicia, el jefe de Gabinete gastó más de 245.000 dólares en refacciones, mientras ganaba $3 millones mensuales como salario del Estado.

Memes por la cascada de Manuel Adorni en su casa del country

Memes por la cascada de Manuel Adorni en su casa del country

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La cascada que Adorni incorporó a su piscina en la casa del country Indio Cuá

La cascada que Adorni incorporó a su piscina en la casa del country Indio Cuá

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Gentileza / TN
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Las curiosas refacciones que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su mansión del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, se volvieron virales en las redes sociales. Así, la indignación por el dudoso patrimonio del funcionario mutó en divertidos memes y bromas.

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El documento que entregó el testigo al fiscal federal Gerardo Pollicita muestra esa cifra y revela, además, que el entonces vocero presidencial pagó adelantos de 35.000 y 20.000 dólares, en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente. Todo en efectivo y "en negro", sin facturación.

Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones.

Todas estas cifras de dinero mientras Adorni ganaba unos $3 millones mensuales, tras congelar su salario.

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Sin embargo, lo que más se ganó la atención fueron algunos "lujos": una pileta con cascada, apoyacabezas para el jacuzzi, parrilla, compras de racks de TV, muebles de baños, cambio de pisos por porcelanato, mesas de luz, muebles de living, comedor y mobiliario en general para equipar todo un hogar.

La creatividad estuvo presente en las redes sociales, a la espera de que el jefe de Gabinete explique cómo solventó los gastos. Como dijo anoche el periodista Carlos Pagni en su programa de LN+, "no sé si Adorni debe ser sancionado en nombre de la ética o de la estética”.

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