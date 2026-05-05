Los divertidos memes que inspiró la cascada de Manuel Adorni en su casa del country

Las curiosas refacciones que hizo el jefe de Gabinete , Manuel Adorni , en su mansión del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, se volvieron virales en las redes sociales. Así, la indignación por el dudoso patrimonio del funcionario mutó en divertidos memes y bromas.

Victoria Villarruel se metió en la polémica por Adorni con un picante posteo: "Cascada de bendiciones"

Cascada, apoyacabezas en jacuzzi y más lujos por USD 245.000 en efectivo: los trabajos de Adorni en la casa del country

La remodelación le costó 245.929 dólares a Adorni, según declaró este lunes ante la Justicia el contratista Matías Tabar , en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento que entregó el testigo al fiscal federal Gerardo Pollicita muestra esa cifra y revela, además, que el entonces vocero presidencial pagó adelantos de 35.000 y 20.000 dólares, en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente. Todo en efectivo y "en negro", sin facturación.

Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones.

Todas estas cifras de dinero mientras Adorni ganaba unos $3 millones mensuales , tras congelar su salario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nachogiron/status/2051476630493679893?s=20&partner=&hide_thread=false Gracias Carlos Pagni, me hiciste la noche pic.twitter.com/JtidUFhlXm — Nacho Girón (@nachogiron) May 5, 2026

Sin embargo, lo que más se ganó la atención fueron algunos "lujos": una pileta con cascada, apoyacabezas para el jacuzzi, parrilla, compras de racks de TV, muebles de baños, cambio de pisos por porcelanato, mesas de luz, muebles de living, comedor y mobiliario en general para equipar todo un hogar.

La creatividad estuvo presente en las redes sociales, a la espera de que el jefe de Gabinete explique cómo solventó los gastos. Como dijo anoche el periodista Carlos Pagni en su programa de LN+, "no sé si Adorni debe ser sancionado en nombre de la ética o de la estética”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClonanReloaded/status/2051411604084855193?s=20&partner=&hide_thread=false Los Simpsons predijeron la pileta de Adorni.

Factos bro. pic.twitter.com/lk2Lna0SL8 — Clonan (@ClonanReloaded) May 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/valentiaifuerza/status/2051419030741815689?s=20&partner=&hide_thread=false Pov: sos Adorni haciendo unas "reformitas" en su casa de los Sims 1 pic.twitter.com/Mk2DqiV4pr — szifro.com (@valentiaifuerza) May 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nosoytutanka/status/2051452297897529442?s=20&partner=&hide_thread=false llegó adorni al metgala pic.twitter.com/EY4eWIKWTH — tutanka (@nosoytutanka) May 5, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicobaintrub/status/2051396514346303634?s=20&partner=&hide_thread=false La cascada de adorni es la primera obra pública en casi 3 años de gobierno — Nicolás Baintrub (@nicobaintrub) May 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WalhallaMann/status/2051466489694204004?s=20&partner=&hide_thread=false Si es verdad que Adorni pagó u$s3500 por esa cascada lo tienen que echar, pero por boludo... pic.twitter.com/izLKkUvHFf — VIKING (@WalhallaMann) May 5, 2026