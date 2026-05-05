Los divertidos memes que inspiró la cascada de Manuel Adorni en su casa del country

Las curiosas refacciones que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su mansión del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, se volvieron virales en las redes sociales. Así, la indignación por el dudoso patrimonio del funcionario mutó en divertidos memes y bromas.
La remodelación le costó 245.929 dólares a Adorni, según declaró este lunes ante la Justicia el contratista Matías Tabar, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El documento que entregó el testigo al fiscal federal Gerardo Pollicita muestra esa cifra y revela, además, que el entonces vocero presidencial pagó adelantos de 35.000 y 20.000 dólares, en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente. Todo en efectivo y "en negro", sin facturación.
Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones.
Todas estas cifras de dinero mientras Adorni ganaba unos $3 millones mensuales, tras congelar su salario.
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Sin embargo, lo que más se ganó la atención fueron algunos "lujos": una pileta con cascada, apoyacabezas para el jacuzzi, parrilla, compras de racks de TV, muebles de baños, cambio de pisos por porcelanato, mesas de luz, muebles de living, comedor y mobiliario en general para equipar todo un hogar.
La creatividad estuvo presente en las redes sociales, a la espera de que el jefe de Gabinete explique cómo solventó los gastos. Como dijo anoche el periodista Carlos Pagni en su programa de LN+, "no sé si Adorni debe ser sancionado en nombre de la ética o de la estética”.
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