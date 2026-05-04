Adorni, tras la vuelta de los periodistas: "Bajo ningún otro gobierno tuvieron tanta libertad para decir lo que quieran"

Al referirse a la vuelta de los periodistas a Casa Rosada tras el cierre de la sala, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró esta mañana que "bajo ningún otro gobierno tuvieron tanta libertad para decir lo que quieran". Sobre su patrimonio, evitó dar detalles y dijo que contestará ante la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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A diez días de la prohibición de ingreso, para los trabajadores de prensa hubo desde este lunes un nuevo protocolo de ingreso, además de restricciones en algunas zonas, luego de l a denuncia del Gobierno nacional contra el equipo periodístico de Luciana Geuna por supuesto espionaje ilegal.

En ese marco, Adorni brindó una conferencia de prensa en la que destacó las nuevas medidas dispuestas por Casa Militar y declaró que "no es censurar la libertad de expresión ni amenazar al periodismo" porque " estamos plenamente a favor de la libertad de prensa pero no vamos a permitir que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad naciona l".

"Bajo ningún otro gobierno tuvieron tanta libertad para decir lo que quieran" , expresó el exvocero presidencial, quien es investigado en la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.

Cuando un periodista le consultó sobre la posible inconsistencia de sus fondos, el funcionario dijo: " Nunca existió ocultación alguna ni tampoco aún venció el plazo de la presentación de mi declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral actualizado. Las autoridades judiciales son las competentes".

Además, reiteró lo ya dicho el miércoles pasado ante la Cámara de Diputados, sin mayores detalles sobre sus ingresos y el patrimonio.

Por otra parte, Adorni anunció que este lunes entró en vigencia el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, abarcando a más de 700 millones de personas. Se eliminarán aranceles en aproximadamente el 92% de los intercambios comerciales, impulsando las exportaciones agroindustriales.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 04.05.2026

Volvieron los periodistas a trabajar en Casa Rosada

Aunque se restableció el acceso a los periodistas acreditados, se implementaron nuevos protocolos de control con sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio.

Durante el transcurso de la semana pasada, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.

La gestión del presidente Milei había decidido restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni El jefe de Gabinete, Manuel Adorni EFE

Como consecuencia, denunciaron a periodistas de la señal TN con la acusación de que grabaron áreas internas con gafas inteligentes. Eso llevó a que se iniciara una investigación judicial en el juzgado comandado por Ariel Lijo bajo la carátula de “intromisión ilegítima”.

En cuanto a las inconsistencias del patrimonio de Adorni, este domingo Clarín dio detalles sobre la travesía que la familia Adorni disfrutó en 2024 en el Hotel Llao Llao, de Bariloche, que ascendió a unos $9.104.769,97: en ese momento el funcionario era sólo vocero y cobraba por mes unos $3 millones. Su esposa era monotributista. Adorni evitó dar declaraciones al respecto.