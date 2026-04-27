Luciana Geuna habló de la denuncia por espionaje que le hizo el Gobierno: "Lo sentimos de verdad"

La periodista Luciana Geuna habló este domingo por la noche sobre la denuncia por presunto espionaje que le hizo el Gobierno nacional por la grabación en Casa Militar , un episodio que derivó en el cierre de la sala de prensa de Casa Rosada.

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En su programa de TN, la conductora emitió un descargo en el que negó la realización de una "grabación clandestina", tal como dijo Javier Milei en sus redes sociales.

REAPARECIÓ LUCIANA GEUNA TRAS LA DENUNCIA DEL GOBIERNO DE MILEI Y EL ESCÁNDALO EN CASA ROSADA “HACE UN PAR DE SEMANAS YO TUVE UNA IDEA PARA QUE NACHO CUENTE LA INTERNA POLÍTICA, ERA UN INFORME INOCENTE” “MAÑANA TODO EL MATERIAL EN CRUDO DE LA GRABACION SERAN PRESENTADOS EN LA… pic.twitter.com/DBjyK7ApKR

"Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho (Salerno), que tiene 23 años y hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada y trabaja rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada. Era un informe que buscaba ser atractivo pero, digamos, inocente. Sin denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos ", expresó Geuna.

"Naturalmente, avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos, por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina ni mucho menos fuera de espacios de libre circulación de la Rosada ", afirmó la periodista.

Según Geuna, las tan polémicas grabaciones fueron realizadas en áreas a las que que incluso se puede acceder a través de Google Street View. “No se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes”, insistió.

En un pedido de disculpas, la conductora sumó: "El informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo. Lo sentimos de verdad y creo en el aprendizaje que me dejan estas situaciones. Como ya saben, la Casa Militar hizo una denuncia penal por espionaje, por lo que mañana (lunes) a primera hora, todo el material en crudo, lo que salió al aire y todos los registros de esas grabaciones serán presentados por nuestros abogados en la Justicia".

Sobre la prohibición de los periodistas en la Casa de Gobierno, Geuna criticó: "Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión. Confío en que nuestros compañeros van a poder volver pronto a su trabajo".