Milei apuntó contra los periodistas tras el cierre de la Sala en Casa Rosada: "Han cometido un delito"

Este jueves, el presidente Javier Milei se refirió en sus redes a las restricciones para el ingreso del los cronistas que cubren la actividad en Casa Rosada y apuntó duramente contra los periodistas. El Gobierno dispuso la medida tras el presunto espionaje ilegal por parte del equipo de TN

Milei celebró el fallo de la reforma laboral: "No podrán detener el crecimiento que se viene"

Histórico: el gobierno de Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada

"Las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas (95% ) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único ", sostuvo el mandatario en su cuenta de X. Además, denunció que los periodistas "se consideran por encima de la ley y la Contitución"

En otro posteo, Milei apuntó contra los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno y los acusó de espionaje ilegal. "Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia", señaló

LAS BASURAS INMUNDAS QUE SE HACEN LLAMAR PERIODISTAS (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente. CIAO! https://t.co/iSHpW7Gt0l

El gobierno de Javier Milei prohibió desde hoy el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada , algo que había hecho semanas atrás con puntuales comunicadores tras las supuestas notas pagadas para una campaña de desacreditación.

La nueva prohibición abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50, tal como denunciaron los trabajadores este jueves.

Periodistas en Casa Rosada Periodistas esperan en la entrada de la Casa Rosada este jueves, en Buenos Aires (Argentina). La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que reúne a 180 empresas periodísticas, expresó su "máxima preocupación" ante la decisión del Gobierno de Javier Milei de bloquear el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Hay dos razones detrás. Por un lado, la denuncia penal del Gobierno contra dos periodistas de TN por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones del programa de Luciana Geuna en medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno. El otro, el conocido escándalo sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa para desacreditar a Milei.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, dijeron fuentes gubernamentales a diario La Nación.

Para el gobierno libertario, tras la filmación reciente de TN, podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.