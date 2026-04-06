Polémica en Casa Rosada: vetan a periodistas por la investigación sobre presunto espionaje ruso

El Gobierno nacional decidió impedir el ingreso a Casa Rosada de un grupo de periodistas acreditados , en el marco de una polémica generada por una investigación que vincula a medios argentinos con una supuesta red de financiamiento ruso.

Según trascendió, la medida fue adoptada como acción “preventiva” por la administración de Javier Milei , mientras se analizan los alcances de la denuncia.

La determinación oficial se apoyó en un artículo publicado por la organización openDemocracy , que señala la existencia de un grupo denominado “La Compañía”. Según ese informe, esta estructura habría financiado más de 250 contenidos periodísticos en 23 medios digitales argentinos con el objetivo de afectar al oficialismo.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, el plan es avanzar en la revisión individual de cada caso: “Se va a citar uno por uno a los responsables de esos medios” , indicaron.

Además, desde el oficialismo advirtieron que, en caso de comprobarse los hechos, podrían impulsarse denuncias por delitos como “traición a la patria” o “injerencia de una nación extranjera” .

El gobierno decidió impedir el ingreso a la @CasaRosada de los periodistas acreditados por los medios mencionados (con algunas excepciones) en la investigación periodística sobre el (supuesto) financiamiento ruso para una campaña en contra del gobierno. Digo “supuesto” dado que…

El testimonio de los periodistas afectados

Uno de los cronistas que intentó ingresar relató que fue notificado en el momento, cuando el sistema de acceso le denegó la entrada. Según explicó, tras intentar acreditar su identidad, recibió como respuesta que su huella había sido revocada por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“No nos dieron más explicaciones”, aseguró ante la Agencia Noticias Argentinas. De esta manera, el episodio generó malestar entre los trabajadores de prensa, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y distintos sectores periodísticos.