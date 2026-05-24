Tras quedar afuera del Tedeum, Victoria Villarruel pidió "unidad y paz" en un mensaje religioso.

Luego de confirmarse que no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, la vicepresidenta Victoria Villarruel evitó profundizar el conflicto con el presidente Javier Milei y publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió “ fortaleza, unidad y paz ”.

La titular del Senado compartió una publicación en su cuenta de X sin hacer referencias directas al desplante protocolar ni a la decisión de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei , que fue la encargada de cursar las invitaciones para la tradicional ceremonia religiosa.

El viernes, desde la Presidencia del Senado habían confirmado oficialmente que Villarruel no había sido convocada al acto. “ La vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada ”, señalaron desde el entorno de la funcionaria.

En medio de la tensión política, Villarruel eligió enfocarse en un mensaje religioso vinculado a la celebración de María Auxiliadora.

“En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país”, escribió.

La vicepresidenta destacó además el vínculo de la figura religiosa con distintas regiones del país y sostuvo que “acompaña desde hace generaciones a las familias, a los trabajadores y a quienes hicieron grande el sur argentino con su esfuerzo y dedicación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2058527414376951942&partner=&hide_thread=false En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos y vinculada a la tradición salesiana que dejó una huella espiritual y educativa en nuestro país.



María Auxiliadora acompaña desde hace generaciones a las familias, a los… pic.twitter.com/zT61zQfeWc — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 24, 2026

Luego sumó: "Es patrona de la Patagonia argentina y protectora de las provincias de Río Negro y Neuquén, donde su presencia forma parte de la identidad espiritual de sus habitantes. También es patrona del agro argentino por su presencia en los ámbitos rurales. El día del aniversario del fallecimiento del Papa Francisco estuve presente para honrar su memoria en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, un lugar con un esplendor único donde nuestro querido Papa fue bautizado".

Villarruel agregó que el pontífice “siempre recordó con afecto ese templo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz".