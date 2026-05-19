Victoria Villarruel filosa con el caso Manuel Adorni: "Estamos todos esperando la declaración jurada"

Desde Rosario, la vicepresidenta habló de la acusación contra el jefe de Gabinete. También habló de su relación con Milei y se despegó de la tensión interna que vive el Gobierno.

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este martes la ciudad de Rosario para participar de una misa en homenaje a su padre, fallecido durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, al retirarse de la Catedral, habló con la prensa y dejó una frase “muy filosa” dirigida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni", lanzó la titular del Senado cuando fue consultada por la situación del funcionario nacional, acusado de enriquecimiento ilícito. Luego, ante una pregunta sobre la posible renuncia del ministro, sonrió y se retiró junto a la custodia que la acompañaba.

Embed VILLARRUEL: “ESTAMOS TODOS ESPERANDO LA DECLARACIÓN JURADA DE ADORNI”



La vicepresidenta apuntó contra el jefe de Gabinete en medio del escándalo alrededor de Manuel Adorni. Lo dijo durante una visita a Rosario por una misa en homenaje a su padre, a cinco años de su… pic.twitter.com/SfcFXQNnk9 — Clarín (@clarincom) May 19, 2026 Su relación con el Gobierno: “Los Milei deben explicaciones, yo no” Durante el breve contacto con los medios, Villarruel también volvió a marcar diferencias con el estilo político del presidente Javier Milei. "Yo me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto", sostuvo frente a los periodistas presentes en Rosario.

A su vez, la vicepresidenta evitó profundizar sobre su futuro político, especialmente por mantenerse lejos de Karina y Javier Milei: “No tengo decidido eso, falta mucho tiempo”. Además, negó que sus recorridas por distintas provincias formen parte de una estrategia electoral vinculada a una eventual candidatura.

También fue consultada por las tensiones dentro del Gobierno, pero Villarruel quiso despegarse de las disputas internas, entre ellas el reclamo por una aclaración sobre la situación de Adorni. “Yo no participo de ninguna pelea", afirmó, además de asegurar que su tarea está enfocada en conducir el Senado.