"Gravísimo": nueva crítica de Victoria Villarruel al oficialismo

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional y lanzó una dura crítica por la compra de un avión en mal estado destinado a la Fuerza Aérea Argentina . Sin mencionar directamente al presidente Javier Milei , cuestionó la situación y sostuvo que en otras épocas “ renunciaban todos los implicados ” por hechos similares.

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A través de un mensaje público, la titular del Senado también apuntó contra el área de Defensa y denunció el deterioro de las condiciones salariales y sanitarias dentro de las Fuerzas Armadas.

Villarruel cuestionó la situación que atraviesa el sector militar y apuntó contra la gestión encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Presti . “ Gravísimo. Varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados ”, expresó la vicepresidenta.

Además, agregó que los salarios del personal militar están “ en el subsuelo ” y aseguró que la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) se encuentra “ totalmente quebrada ”. En esa línea, lanzó otra frase crítica dirigida a los responsables del área: “ ¿A quién responden estos uniformados? ”.

La interna entre Milei y Villarruel sigue escalando

Las nuevas declaraciones de Villarruel volvieron a exponer la profunda crisis política que atraviesa la relación con Javier Milei, marcada desde hace meses por diferencias públicas y acusaciones cruzadas. El presidente llegó a definirla como “traidora” y “demagoga”, al considerar que mantiene una agenda política propia alejada de la estrategia del Gobierno nacional.

Desde el entorno presidencial también deslizaron sospechas sobre un eventual proyecto político de Villarruel para competir en las elecciones presidenciales de 2027, algo que generó todavía más tensión dentro de La Libertad Avanza (LLA).

Las diferencias por el manejo del Senado y las áreas militares

Otro de los puntos de conflicto entre el presidente y la vicepresidenta gira alrededor del funcionamiento del Senado y el rol institucional que Villarruel busca ocupar dentro del oficialismo.

La vice también manifestó públicamente su malestar por haber quedado afuera del control de áreas vinculadas a Seguridad y Defensa, espacios que —según trascendió— habían sido parte de los acuerdos políticos originales durante la campaña presidencial de 2023.

En paralelo, Villarruel denunció que algunos sectores del oficialismo intentan forzar su renuncia, posibilidad que descartó de manera terminante.