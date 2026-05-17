17 de mayo de 2026 - 20:47

Milei volvió a respaldar a Espert y denunció una operación mediática: "Le destruyeron la reputación"

El mandatario sostuvo que Espert fue “difamado” y “condenado sin pruebas” en una causa vinculada al narcotráfico y pidió disculpas públicas para el economista.

Javier Milei volvió a salir en defensa de José Luis Espert.

Javier Milei volvió a salir en defensa de José Luis Espert.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al diputado José Luis Espert. El mandatario aseguró que el economista liberal fue víctima de una “operación política y mediática” destinada a destruir su imagen pública.

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A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, el mandatario sostuvo que Espert fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en el marco de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico.

Según expresó Milei, la persona involucrada en el expediente terminó siendo declarada inocente por la Justicia de Estados Unidos, por lo que cuestionó con dureza las versiones que habían circulado sobre el dirigente liberal.

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Milei defendió la trayectoria de Espert

En su publicación, el jefe de Estado destacó la carrera profesional y personal del diputado y rechazó las acusaciones en su contra. “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei.

Además, el presidente planteó que resulta ilógico vincular a Espert con maniobras ilegales después de una extensa trayectoria laboral en el sector privado. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, expresó en uno de los pasajes más duros del descargo.

Javier Milei y José Luis Espert . Foto archivo
El presidente Javier Milei junto al diputado José Luis Espert. Foto archivo

El presidente Javier Milei junto al diputado José Luis Espert. Foto archivo

El mandatario también apuntó contra sectores del periodismo y de la política, a quienes acusó de “operar, mentir, difamar y ensuciar”. “Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, afirmó.

En ese sentido, Milei consideró que muchos periodistas y dirigentes deberían pedir “disculpas públicas” por el tratamiento del caso, aunque sostuvo que eso “no va a ocurrir”.

Milei sobre los periodistas

El mensaje presidencial concluyó con una frase que rápidamente se viralizó y generó polémica en redes sociales. “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”, escribió Milei al cierre de su publicación.

Posteo de Javier Milei en defensa de José Luis Espert
Posteo de Javier Milei en defensa de José Luis Espert.

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La declaración volvió a abrir el debate político y mediático en torno a la relación del Gobierno con distintos sectores de la prensa y la oposición.

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