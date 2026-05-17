Política en Off: todos contra Petri, una a favor de Adorni y la pareja peronista que se las trae

Política en Off anticipó en exclusiva hace dos domingos que el ministro de Gobierno Natalio Mema buscará ser candidato a gobernador en 2027, novedad que confirmó en la tele esta semana el propio funcionario, sin ponerle fecha inminente a su lanzamiento.

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La novedad de la candidatura ha venido acompañada con algunos gestos de diferenciación de Mema dentro del elenco oficialista: es uno de los pocos cornejistas, por no decir el único, que no se está plegando a los pedidos de renuncia dirigidos al polémico jefe de gabinete de Javier Milei , Manuel Adorni .

Recordemos. La vicegobernadora Hebe Casado fue la primera dirigente del oficialismo local que pidió públicamente que Adorni se vaya del Gobierno nacional. Luego hizo lo mismo el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti .

Pero en este contexto hostil, Mema dijo algo diferente el viernes en Aconcagua Radio. "Es saludable que la Justicia esté actuando con velocidad, pero el Presidente lo banca, por lo cual el tema me excede. No soy quién para pedirle la renuncia a Adorni ", remarcó al micrófono.

Eso sí, el ministro de Gobierno no tiene la intención de inmolarse, por eso mantuvo perfil bajo, como los otros ministros de Cornejo, en el acto de inauguración del parque solar El Quemado .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatalioMema/status/2054985339782004822&partner=&hide_thread=false Inversiones históricas en Mendoza.

El parque solar El Quemado fue proyectado por EMESA y desarrollado por YPF Luz.

Es inversión, empleo, infraestructura y energía para sostener el crecimiento de Mendoza y de la Argentina.

305 MW de potencia instalada, más de 233 mil hogares… pic.twitter.com/JJvyCJ541X — Natalio Mema (@NatalioMema) May 14, 2026

Además, tomó otra precaución en las redes sociales. Difundió su participación en lo del parque solar con un carrusel de fotos que incluyó a Alfredo Cornejo, pero que no al funcionario de Milei, quien era la figura nacional más importante del evento.

La idea fija con Petri y los chorizos de General Alvear

El cornejismo tiene la idea fija con Luis Petri. Su plan de ser candidato a gobernador es una piedra en el zapato para los oficialistas, el mayor obstáculo para conseguir que en 2027 la sucesión de Alfredo Cornejo se resuelva puramente entre radicales.

Por eso las usinas gubernamentales no dejaron pasar esta semana un dato. El vapuleado jefe de gabinete Manuel Adorni le levantó a Petri la mano en 2024 para dar pelea por la gobernación, pero la relación se ha enfriado tanto desde entonces que esta semana el mendocino ni siquiera asistió al acto de inauguración del parque Solar "El Quemado". La chicana vale, tal vez, pero lo cierto es que nadie de La Libertad Avanza fue a verlo a Adorni en esta ocasión.

Los detractores de Petri también hicieron correr la versión de que el diputado nacional había estado a punto de agarrarse a piñas con el presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano, en la Fiesta de la Ganadería de General Alvear, versión que ninguna fuente seria confirmó.

Luis Petri

Igualmente hay algunos radicales que aseguran que el trato entre ambos era muy distante, a pesar de que los habían sentado frente a frente en los mesones del gran asado alvearense. "Ni se miraban", dijeron algunos testigos ¿La razón? Petri estaba con su pareja, la periodista Cristina Pérez, quien se ha cruzado feo con el jefe de gabinete de Milei.

Otros aseguraron que a la diputada cornejista Pamela Verasay, quien también ocupaba ese sector, le sugirieron que se ocupara de alcanzarles la bandeja de chorizos a los dos libertarios para ver si bajaba un poco la tensión del almuerzo.

Levanta el perfil el marido de Flor Destéfanis

La intendenta peronista de Santa Rosa Flor Destéfanis es una mujer con grandes ambiciones políticas: le dijo a Los Andes que quiere llegar a ser presidenta de la Nación, ni más ni menos. No sabemos si conseguirá llegar a tanto, pero es un hecho que el año que viene será una de las figuras expectantes del justicialismo para la disputa por la gobernación.

La cuestión es que Flor estará sí o sí obligada a dejar la conducción de su comuna, ya que va por el segundo mandato y no tiene otra reelección. Frente a la sucesión, hay quienes observan con atención cómo está levantando el perfil en las redes sociales de la intendenta su marido, el exconcejal Diego Foco.

Por supuesto que los posteos refieren a cuestiones familiares, no políticas, pero hay quienes ven esta exposición la semilla de una candidatura a intendente de Foco.

Diego Foco-Flor Destéfanis El exconcejal Diego Foco es esposo de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ). IG Diego Foco

Diego Foco supo tener mucha influencia en la gestión de Destéfanis (al punto que alguna vez Cornejo destrató a la intendenta por eso) hasta que una denuncia por supuestas amenazas lo obligó a renunciar a su banca de concejal en 2024.

Pero dos años después, la situación de Foco es muy diferente: no sólo se archivó la denuncia de Quiroga, sino que además, el exedil le ganó a Quiroga un juicio por columnias.

Con la foja limpia, el marido de Destéfanis parece estar con ganas de salir al ruedo político otra vez ¿Se convertirán en el remedo local de otras parejas famosas del peronismo?

Roberto Macho, los fierros y la IA

El aguerrido sindicalista que dirige ATE, Roberto Macho, ha experimentado un cambio de aspecto importante en los últimos tiempos. Se debe a que hace algún tiempo Macho arrancó con el gym y ya se le ha empezado a notar en el físico.

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El gremialista está contento. Tanto que, esta semana, cambió su avatar de Whastapp y metió una foto en la que aparecía demasiado cambiado. La imagen sorprendió, porque era una versión de Macho con pectorales amplios y brazos muy inflados, como si fuera un auténtico fisicoculturista, y vistiendo una remera apretada con las iniciales "NY" y el logo del equipo de beisbol New York Yankees.

Poco después se supo que esa foto era una creación de la inteligencia artificial y sólo eran verdaderos los tatuajes gigantes en los brazos de Macho, que sí existen desde antes.

Al parecer, esa creación tan marketinera de la IA no hacía juego con el perfil de gremialista combativo que tiene el líder del sindicato estatal. Por eso, cuando empezaron a preguntarle por la foto, la hizo re corta: cambió aquella apariencia por una imagen real.

Al que todavía le pregunta por la foto vieja, Macho le aclara que la imagen de IA había sido idea de un hijo suyo. "La cambió porque he empezado el gym con él", se sincera el gremialista, satisfecho con la experiencia.

El tablero que habla

La organización del oficialismo mendocino en la Legislatura, con sus variantes libertaria y petrista, entre otros pedigríes, están bajo la lupa de la política todo el tiempo, porque los orígenes de los senadores y diputados son muy diferentes y alguna colisión puede surgir entre ellos.

El radical Andrés Peti Lombardi está tratando de organizar en Diputados esa bancada enorme, de 34 legisladores en total, y, como contamos la semana pasada en esta sección, ya hubo al menos una cumbre de la "supermayoría" para construir la armonía. Mejor prevenir que curar, dirá.

¿En el Senado nadie se ocupa de esa tarea? La pregunta ha quedado flotando en el aire porque al menos en una votación hubo diferencias y quedó en evidencia un chispazo en el seno del mileísmo puro. Es decir, en el bloque que controla el diputado nacional Facundo Correa Llano.

No era un tema demasiado relevante el que se votaba, al parecer, pero hubo quienes avisaron a este diario que algo se quebró casi de arranque entre los "correallanistas": una senadora libertaria no acompañó a la hora de apretar el botón ni al cornejismo ni a sus colegas del bloque LLA y votó negativo.

correa llano

De acuerdo con el testimonio gráfico recibido (el tablero de la votación) la protagonista de esta acción fue la senadora libertaria de Junín Alejandra Gómez, vicepresidenta de la Libertad Avanza Mendoza.

¿Hay diferenciaciones prematuras en las huestes legislativas de las fuerzas del cielo? Esta historia continuará...