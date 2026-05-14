Manuel Adorni en Mendoza: un acto incómodo y marcado por las ausencias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , visitó Mendoza este jueves en un acto incómodo para el gobernador Alfredo Cornejo , ya que se esperaba la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo , principalmente pero canceló su participación a último momento.

Adorni protagonizó el acto del parque solar "El Quemado": "Estamos en el camino correcto"

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti , blanqueó el malestar que le genera al oficialismo la llegada de Adorni en reiteradas oportunidades y hoy ratificó sus dichos . "Ya saben lo que pienso, pero hoy es un día de fiesta para Las Heras y me concentro en eso", sostuvo.

Lo Presti no subió al escenario y no participó de la recorrida por el parque solar "El Quemado".

Anteriormente la vicegobernadora Hebe Casado había opinado en el mismo sentido, pidiendo la renuncia del funcionario, y hoy también fue una de las ausentes del acto. En su lugar asistió el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner .

Por el gabinete de Cornejo, sí estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Natalio Mema, de Hacienda, Victor Fayad, y de Energía, Jimena Latorre.

Cornejo llegó a las 12 al parque solar y recorrió las instalaciones con el jefe de Gabinete, el CEO de YPF, Horacio Marin, y autoridades de YPF Luz. Luego los tres subieron al escenario para dar sus discursos.

Apenas finalizado el acto, Adorni se retiró por el costado izquierdo y se subió a la combi oficial, evitando responder consultas de la prensa.

Cornejo se dirigió a la carpa de YPF, en sentido contrario a las autoridades nacionales, junto con sus ministros. Tampoco dio conferencia de prensa, ya que la voz oficial fue la ministra de Energía Latorre.

Tampoco participó del evento el diputado de La Libertad Avanza Luis Petri, a quien hace un año y medio, en su anterior visita a Mendoza, Adorni le levantó la mano como candidato a gobernador para el 2027.