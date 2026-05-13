El abogado de Adorni también representa a la familia del jubilado involucrado en el caso Libra

En las últimas horas, se conoció que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares del creador de la criptomoneda $LIBRA , según informó diario La Nación.

Imputaron al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

En tanto, el letrado Matías Ledesma representa a Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y también ejerce la defensa de Diego Mellino, hijo de Orlando Mellin o, el jubilado de 75 años involucrado en la investigación por la ruta del dinero vinculada al caso Libra.

Según trascendió, el 30 de enero de 2025 Orlando Mellino recibió, de parte del cripto empresario Hayden Davis , más de un milllón de dólares digitales . La transacción ocurrió minutos después de la reunión entre Davis y el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

Minutos más tarde, Mellino transfirió el dinero a una tercera cuenta, cuyo titular se desconoce, y se sospecha que habría realizado ese movimiento para convertir dinero digital en físico.

El jubilado habría recibido dinero por parte de Hayden Davis tras la reunión con Javier Milei

El asesor de la criptomoneda $LIBRA dijo que Javier Milei había garantizado "apoyo público"

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Justicia analiza movimientos financieros y transferencias relacionadas con el caso , mientras intenta reconstruir el recorrido de los fondos vinculados al empresario Hayden Davis.

Además, La Nación sostuvo que Ledesma también representa a integrantes de la familia Mellino en otro expediente judicial por presunto contrabando de 20 millones de dólares, lo que generó un nuevo foco de atención sobre las conexiones entre ambas causas.

Causa Adorni

La investigación sobre Adorni revisa gastos, préstamos, viajes y movimientos patrimoniales para determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y su evolución económica.

Este miércoles, declaró en la causa un nuevo testigo, José Rodríguez, quien es dueño de una casa del country Indio Cuá, predio donde el Jefe de Gabinete posee una propiedad. El testigo confirmó que le alquiló su propiedad a Adorni por más de 20.000 dólares en efectivo, mientras refaccionaba su inmueble en ese predio de Exaltación de la Cruz.

Casa de Manuel Adorni Manuel Adorni habría alquilado una casa por 20.000 dólares en efectivo mientras concluían las refacciones en su casa de Excaltación de la Cruz

Según el testimonio que brindó Rodríguez, esa cifra pertenece a la suma de dos contratos de alquiler que el funcionario pagó para permanecer allí, mientras se llevaban a cabo las reformas de su propiedad por 245.000 dólares, según la declaración del contratista Matías Tabar.

Rodríguez confirmó que la totalidad de las transacciones, que suman 21.000 dólares, fueron todas saldadas con billetes en mano, detalle que quedó bajo investigación por la Dirección de Asesoramiento Económico (DAFI)