El Gobierno confía en que la oposición no conseguirá quorum para citar a Adorni en Diputados

En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, el Gobierno nacional confía en que la oposición no junte los votos necesarios para avanzar en la sesión especial que busca interpelar al jefe de Gabinete.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde Casa Rosada contemplan que la sesión impulsada por la oposición no prosperará por falta de quorum. La citación fue presentada por el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, con la adhesión de otros diputados de Provincias Unidas, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal , de la Coalición Cívica y monobloques opositores.

Asimismo, calculan 115 votos, en caso de que el bloque de Unión por la Patria baje completo al recinto, lejano a los 129 diputados reglamentarios para dar inicio al debate. Asimismo aclaran que, de concretarse, no pasará de un “conversatorio en minoría”.

“La oposición tiene 115 votos, si Unión por la Patria baja completo, que no va a pasar. Eventualmente, hablarán en minoría. Igual si lograran quorum, no tienen chances que se avance en comisiones”, vaticinó un alfil legislativo con vínculos con la Casa Rosada a NA.

Adorni respondió en el Congreso sobre su patrimonio y el viaje a Punta del Este en medio de la investigación judicial

El temario de la sesión incluye pedidos de interpelación de Adorni y hasta una moción de censura , pero, al no contar con un dictamen, el objetivo es poder votar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. Por su lado, el PRO no habilitaría la sesión.

Entre la tensión política y el respaldo del oficialismo a Adorni

Desde el corazón de la bancada argumentan que no estilan dar quorum en las sesiones especiales que no convoca el espacio. Lo cierto es que la relación con el oficialismo se complicó en el último tiempo, luego de que el titular formal del partido, Mauricio Macri, lanzó fuertes críticas contra la administración libertaria.

Desde Balcarce 50, sostienen que será la Justicia la que deberá resolver el conflicto abierto que lleva dos meses desde que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, viajó a Nueva York para dar asistencia a la Argentina Week.

Las gestualidades del presidente Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron elocuentes y es lo que mantiene a Manuel Adorni en el cargo pese a los movimientos en la causa que lo involucra.

El respaldo es tal que llevó al mandatario a cruzar a la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien fue de las pocas que levantó la voz para exigir al funcionario que anticipe la presentación de su declaración jurada y explique la adquisición de propiedades y los viajes que realizó.